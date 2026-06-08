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Мошенники маскируются под "Дію" - украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Мошенники создали фейковый сайт Дія для кражи данных через поддельное приложение. Официальная команда сервиса уже заблокировала этот вредоносный ресурс.

Мошенники маскируются под "Дію" - украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

Киберпреступники создали фишинговый сайт, который маскируется под государственный сервис "Дія" и использует домен, похожий на официальный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал сервиса государственных услуг в Telegram.

Через поддельный ресурс граждан пытались заставить скачать фейковое приложение для получения доступа к их персональным данным.

Детали

В сообщении в Telegram представители сервиса отметили, что мошенники предлагали пользователям установить якобы официальное приложение через браузер, хотя настоящая "Дія" доступна только через официальные магазины приложений.

Наша команда уже заблокировала этот ресурс

- сообщили они.

Команда сервиса государственных услуг также подчеркнула, что приложение можно скачать исключительно через App Store и Google Play, а единственным официальным порталом сервиса остается сайт "Дія".

Граждан призвали соблюдать базовые правила цифровой безопасности:

  • не переходить по подозрительным ссылкам;
    • не скачивать файлы с неизвестных ресурсов;
      • внимательно проверять адреса сайтов перед вводом любых персональных данных.

        Представители мобильного приложения административных услуг также отметили, что киберпреступники постоянно придумывают новые способы выманивания информации, поэтому критическое мышление и внимательность остаются самой эффективной защитой от мошенничества в цифровой среде.

        Напомним

        Ранее мы писали о том, что в Украине аферисты рассылают людям сообщения якобы от имени государственных структур с требованием подтвердить возраст для сохранения пенсионных выплат. Это — новая мошенническая "схема" с использованием мессенджеров, чтобы получить доступ к персональным данным украинцев и их деньгам на счетах.

        Александра Василенко

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