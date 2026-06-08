Мошенники маскируются под "Дію" - украинцев предупредили о новой фишинговой схеме
Киев • УНН
Мошенники создали фейковый сайт Дія для кражи данных через поддельное приложение. Официальная команда сервиса уже заблокировала этот вредоносный ресурс.
Киберпреступники создали фишинговый сайт, который маскируется под государственный сервис "Дія" и использует домен, похожий на официальный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал сервиса государственных услуг в Telegram.
Через поддельный ресурс граждан пытались заставить скачать фейковое приложение для получения доступа к их персональным данным.
Детали
В сообщении в Telegram представители сервиса отметили, что мошенники предлагали пользователям установить якобы официальное приложение через браузер, хотя настоящая "Дія" доступна только через официальные магазины приложений.
Наша команда уже заблокировала этот ресурс
Команда сервиса государственных услуг также подчеркнула, что приложение можно скачать исключительно через App Store и Google Play, а единственным официальным порталом сервиса остается сайт "Дія".
Граждан призвали соблюдать базовые правила цифровой безопасности:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не скачивать файлы с неизвестных ресурсов;
- внимательно проверять адреса сайтов перед вводом любых персональных данных.
Представители мобильного приложения административных услуг также отметили, что киберпреступники постоянно придумывают новые способы выманивания информации, поэтому критическое мышление и внимательность остаются самой эффективной защитой от мошенничества в цифровой среде.
Напомним
Ранее мы писали о том, что в Украине аферисты рассылают людям сообщения якобы от имени государственных структур с требованием подтвердить возраст для сохранения пенсионных выплат. Это — новая мошенническая "схема" с использованием мессенджеров, чтобы получить доступ к персональным данным украинцев и их деньгам на счетах.