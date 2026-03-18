Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи в 2026 году - Санчес
Киев • УНН
Премьер Педро Санчес объявил о новом пакете помощи и совместном производстве оружия. Общая поддержка от Испании уже достигла 4 миллиардов евро.
Испания продолжает поддерживать Украину в войне против России и выделяет новый пакет военной помощи объемом 1 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мадриде, передает корреспондент УНН.
Подробности
По его словам, общий объем помощи Украине со стороны Испании уже достиг значительных объемов.
"Хочу передать вам новые меры от Испании – в первую очередь новый пакет на 1 миллиард евро на 2026 год на военную поддержку. В целом помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро", – отметил Санчес.
Он добавил, что часть этой помощи предусматривает совместное производство оборонной продукции.
"Это будет ко-продукция некоторых материалов между Министерством обороны Испании и Министерством обороны Украины", – пояснил премьер Санчес.
Напомним
Четыре документа о сотрудничестве, в частности в ракетной отрасли и ПВО, подписали производители из Украины и Испании.