Визит Зеленского в Мадрид - Украина и Испания подписали 9 документов об оружии и технологиях

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил итоги своего визита в Испанию, где у него состоялась встреча с Премьер-министром Педро Санчесом. Обе страны подписали девять документов, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента и страницу Зеленского в соцсетях.

Глава государства поблагодарил Испанию и ее премьер-министра за поддержку и за визит. По его словам, эта встреча во многом поддержит Украину и, что очень важно, позволит увеличить взаимодействие обеих стран.

Сегодня есть новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией и нашими компаниями. Мы работаем вместе с правительством Испании, с испанскими компаниями ради реального дальнейшего технологического развития наших Сил обороны, наших стран. Украина готова помочь необходимыми дронами, опытом, возможностями. Испанская же оборонная промышленность имеет возможность поставлять необходимые Украине снаряды, радары, технику и прочее - заявил Владимир Зеленский.

Тем временем в Офисе Президента Украины перечислили соглашения, подписанные с Испанией:

Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между правительствами Украины и Испании;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны Украины и Испании относительно совместного производства в Испании предусматривает совместную разработку и изготовление комплексных оборонных систем для усиления производственных мощностей;

Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД Украины и Дипломатической школой МИД, Евросоюза и сотрудничества Испании;

Контракт между Укрзализныцей и TRIA INGENIERÍA;

Грантовое соглашение о безвозвратном финансировании между Укрзализныцей и Instituto de Crédito Oficial для практической реализации проекта по внедрению технологии автоматической смены ширины колеи для грузовых вагонов.

Также были заключены соглашения между испанскими и украинскими компаниями:

Соглашение о сотрудничестве между испанской группой Sener и украинской оборонной компанией Fire Point;

Соглашение о сотрудничестве между испанской группой Sener и Государственным киевским конструкторским бюро «Луч»;

Соглашение о сотрудничестве между испанской группой Sener и украинским научно-производственным предприятием «Радионикс»;

Каждая из вышеупомянутых трех договоренностей касается налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО и направлена на усиление защиты украинского неба.

Напоследок, было заключено соглашение о сотрудничестве между испанской компанией Escribano и украинским производителем беспилотных авиационных систем Skyeton. Компании совместно будут разрабатывать и производить ударные лазерно управляемые системы, основой которых являются беспилотные системы украинского производства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину не только в военной сфере, но и в восстановлении инфраструктуры и энергетики.