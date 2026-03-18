Іспанія інвестує в енергетику та інфраструктуру України - Санчес

Фото: Офіс Президента України

Іспанія продовжує підтримувати Україну не лише у військовій сфері, а й у відновленні інфраструктури та енергетики. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, передає УНН.

За його словами, серед ключових напрямів співпраці - енергетика, транспорт та гуманітарні проєкти.

Ми зробили важливі кроки для підтримки енергетичного сектору. Починається новий проєкт для "Укрзалізниці", також будуть інші проєкти - у медичній сфері, водопостачанні та енергетиці - сказав Санчес.

Він зазначив, що Іспанія вже виділила значні кошти на відновлення.

Декілька місяців тому було запропоновано 200 мільйонів євро на реконструкцію. Також ми передали електричні генератори, які допомогли 14 тисячам людей отримати тепло і світло - додав він.

