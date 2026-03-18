Испания инвестирует в энергетику и инфраструктуру Украины - Санчес
Киев • УНН
Педро Санчес анонсировал новые проекты для Укрзализныци, медицины и водоснабжения. Испания уже передала генераторы для обеспечения теплом 14 тысяч человек.
Испания продолжает поддерживать Украину не только в военной сфере, но и в восстановлении инфраструктуры и энергетики. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
По его словам, среди ключевых направлений сотрудничества - энергетика, транспорт и гуманитарные проекты.
Мы предприняли важные шаги для поддержки энергетического сектора. Начинается новый проект для "Укрзализныци", также будут другие проекты - в медицинской сфере, водоснабжении и энергетике
Он отметил, что Испания уже выделила значительные средства на восстановление.
Несколько месяцев назад было предложено 200 миллионов евро на реконструкцию. Также мы передали электрические генераторы, которые помогли 14 тысячам человек получить тепло и свет
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Испании Санчесом и королем Фелипе VI.