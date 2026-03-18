Испания инвестирует в энергетику и инфраструктуру Украины - Санчес

Фото: Офис Президента Украины

Испания продолжает поддерживать Украину не только в военной сфере, но и в восстановлении инфраструктуры и энергетики. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

По его словам, среди ключевых направлений сотрудничества - энергетика, транспорт и гуманитарные проекты.

Мы предприняли важные шаги для поддержки энергетического сектора. Начинается новый проект для "Укрзализныци", также будут другие проекты - в медицинской сфере, водоснабжении и энергетике - сказал Санчес.

Он отметил, что Испания уже выделила значительные средства на восстановление.

Несколько месяцев назад было предложено 200 миллионов евро на реконструкцию. Также мы передали электрические генераторы, которые помогли 14 тысячам человек получить тепло и свет - добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Испании Санчесом и королем Фелипе VI.