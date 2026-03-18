Буданов анонсировал расширение поддержки для ветеранов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время совещания с представителями Минветеранов и региональных властей обсудил вопросы обеспечения жильем, расширения соцуслуг и увеличения финансирования ветеранской политики. Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН.

Забота о наших ветеранах – обязанность государства. Каждый и каждая, кто боролся за свободу украинской нации и продолжает защищать страну, должен чувствовать достойную поддержку от государства. Отметил это во время совещания с участием представителей Министерства ветеранов Украины, руководителей областных и Киевской городской военных администраций. Проанализировали проблематику обеспечения ветеранов, а также семей погибших украинских героев жильем в столице и регионах. Это важный вопрос, который требует координации всех задействованных и ответственных субъектов власти - написал Буданов.

Также он отметил, что обсудили спектр услуг, которые финансирует и предоставляет государство ветеранам войны за независимость Украины.

Акцентировал на необходимости увеличить направленные на ветеранскую политику расходы в местных бюджетах. Адаптация ветеранов, их комфортное возвращение к гражданской жизни после военной службы – еще один блок насущных вопросов - добавил Буданов.

По его словам, стороны согласились, что процесс трудоустройства ветеранов необходимо активизировать.

Многие достойные и опытные люди, воевавшие за Украину, могли бы помочь в развитии своих общин на должностях в органах местного самоуправления. Рассмотрели также крайне важные аспекты политики памяти и чествования защитников и защитниц Украины. Речь шла, в частности, о необходимости лучшего информирования членов семей павших Героев о возможности захоронений на Национальном военном мемориальном кладбище. По итогам совещания все получили свои конкретные задачи и согласовали сроки их выполнения - отметил руководитель ОП.

