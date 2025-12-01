Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО
Київ • УНН
В Україні стартує нова державна програма підтримки ветеранів-ВПО, що дозволяє отримати житловий ваучер на 2 млн грн через "Дію". Кошти можна використати для купівлі житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки, подача заявки доступна з 1 грудня.
В Україні стартує нова державна програма, спрямована на підтримку ветеранів, які були вимушені залишити свої домівки через війну. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.
Запускаємо нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території, оформлюйте житловий ваучер у Дії — сертифікат на 2 млн грн. Його можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки
Подавайте заяву з 1 грудня, якщо:
- маєте статус ВПО;
- маєте статус УБД або ОІВВ — як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
- зареєстроване місце проживання на ТОТ;
- не користуєтеся державним житлом.
- проживаєте та не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
- не отримували компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми;
- умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.
Зазначається, що ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.
Оформлюйте заяву через застосунок Дія в розділі Сервіси. Послуги для ВП. Заява про житловий ваучер
Кошти надходитимуть безготівково — одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання. Ваучери можна об’єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО. Про старт виплат повідомимо згодом.
Українські громади можуть подати заявки на участь у пілотному проєкті зі створення Фонду соціального орендного житла26.11.25, 18:42 • 2609 переглядiв