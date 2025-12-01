$42.270.07
13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В Україні стартує нова державна програма підтримки ветеранів-ВПО, що дозволяє отримати житловий ваучер на 2 млн грн через "Дію". Кошти можна використати для купівлі житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки, подача заявки доступна з 1 грудня.

Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО

В Україні стартує нова державна програма, спрямована на підтримку ветеранів, які були вимушені залишити свої домівки через війну.  Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.

Запускаємо нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території, оформлюйте житловий ваучер у Дії — сертифікат на 2 млн грн. Його можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки

- йдеться у повідомленні.

Подавайте заяву з 1 грудня, якщо:

  • маєте статус ВПО;
    • маєте статус УБД або ОІВВ — як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
      • зареєстроване місце проживання на ТОТ;
        • не користуєтеся державним житлом.
          • проживаєте та не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
            • не отримували компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми;
              • умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.

                Зазначається, що ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.

                Оформлюйте заяву через застосунок Дія в розділі Сервіси. Послуги для ВП. Заява про житловий ваучер

                - додав Федоров.

                Кошти надходитимуть безготівково — одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання. Ваучери можна об’єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО. Про старт виплат повідомимо згодом.

                Українські громади можуть подати заявки на участь у пілотному проєкті зі створення Фонду соціального орендного житла26.11.25, 18:42 • 2609 переглядiв

                Ольга Розгон

