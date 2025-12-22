$42.250.09
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 22210 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Заступник генпрокурора США Тодд Бланш анонсував оприлюднення всіх документів за участю Дональда Трампа у справі Джеффрі Епштейна. Про це пише УНН з посиланням на The Hill.

"Файли Епштейна": у прокуратурі пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив у неділю, що всі матеріали за участю президента Сполучених Штатів Дональд Трамп у документах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

"Білий дім заявив, що президент Трамп включений до файлів. Чи можете ви гарантувати, що кожна згадка та кожна фотографія президента Трампа у "файлах Епштейна" будуть оприлюднені?" - запитали Бланша в ефірі NBC News.

"Так, так, я вже казав це три, чотири рази, ми вже казали це раніше, і президент Трамп неодноразово говорив це ще до свого обрання. І з моменту обрання, все літо, він говорив одне й те саме: "Мені нема чого приховувати", - сказав Бланш.

"І тому, звичайно, це так. Але дозвольте мені просто переконатися, що всі розуміють, що якщо він, цитую, "є у файлах Епштейна", це не тому, що він мав якийсь стосунок до жахливих злочинів, крапка. Але так, якщо згадується президент Трамп, якщо в нас є фотографії президента Трампа чи когось іншого, вони, звичайно, будуть оприлюднені, за винятком будь-яких жертв чи тих, хто вижив, яких ми ідентифікували", - додав він.

Доповнення

Останні кілька місяців адміністрація Трампа стикалася з пильною увагою щодо обробки документів, пов’язаних з Епштейном, як з боку демократів, так і республікаців, а також щодо відносин президента з опальним фінансистом.

Раніше Бланш заявляв, що Міністерство юстиції США (DOJ) не збирається оприлюднювати всі "файли Епштейна", як того вимагає нове законодавство. Однак минулої п'ятниці відомство оприлюднило частину документів. У суботу було оприлюднено ще кілька документів.

Заступник генерального прокурора США заявив, що його відомство збирається оприлюднити "кілька сотень тисяч" документів, повідомляє Fox News. Пізніше він додав, що "протягом наступних кількох тижнів я очікую ще кілька сотень тисяч". Бланш пояснив затримку з документами необхідністю викреслити імена та інформацію, яка може ідентифікувати свідків.

Однак у суботу кілька ЗМІ повідомили, що 16 документів, включаючи фотографії президента США, були видалені з сайту Міністерства юстиції США.

У відповідь на видалення Міністерство юстиції США заявило, що "фотографії та інші матеріали будуть продовжувати перевірятися та редагуватися відповідно до закону з великою обережністю у міру отримання додаткової інформації".

У неділю Бланш заявив, що видалення "не має нічого спільного" з президентом США і що воно відбулося на прохання груп захисту жертв.

Фото Трампа повернули до "файлів Епштейна": Мін’юст США пояснив перевірку знімка22.12.25, 01:47 • 3152 перегляди

Законодавці, такі як представник Палати представників США республіканець Томас Массі, який разом із представником Палати представників демократом Ро Ханною очолив ініціативу щодо оприлюднення документів, пов'язаних з Епштейном, розкритикували адміністрацію за часткове оприлюднення документів.

Доповнення

19 грудня Міністерство юстиції США почало публікувати тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна. CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.

Юлія Шрамко

