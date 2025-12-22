Фото Трампа повернули до "файлів Епштейна": Мін’юст США пояснив перевірку знімка
Київ • УНН
Мінюст США повернуло до публічної бази фотографію Дональда Трампа, раніше вилучену з архівів Джеффрі Епштейна. Знімок проходив перевірку на наявність на ньому ймовірних жертв сексуального злочинця.
Міністерство юстиції США відновило в публічній базі фотографію Дональда Трампа, яку раніше вилучили з розсекречених архівів Джеффрі Епштейна. Чиновники пояснили, що знімок проходив перевірку на наявність на ньому ймовірних жертв сексуального злочинця. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Після перевірки було встановлено, що немає жодних доказів того, що на фотографії зображені будь-які жертви Епштейна, і її було опубліковано без будь-яких змін чи редагування
Заступник генпрокурора Тодд Бланш наголосив: "Це не має нічого спільного з президентом Трампом".
За його словами, видалення було технічним кроком для захисту конфіденційності жінок на фото. Попри критику через цензуру та вилучення даних, у Мін'юсті запевняють, що діють виключно в інтересах безпеки потерпілих.
Нагадаємо
У файлах Епштейна, які оприлюднило Міністерство юстиції США, виявили відсутність щонайменше 16 документів. Серед них матеріали з фотографіями Дональда Трампа.
Раніше Міністерство юстиції США опублікувало тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна, але CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.