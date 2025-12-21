$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 4588 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 12068 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 15612 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 30016 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 58562 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 64142 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 40804 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36014 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36787 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 41158 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 104779 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76399 перегляди
Реклама
Фото Дональда Трампа зникли з останньої публікації файлів Епштейна

Київ • УНН • 4 перегляди

Київ • УНН

 • 4 перегляди

З файлів педофіла Джеффрі Епштейна, оприлюднених Міністерством юстиції США, зникло щонайменше 16 документів, включаючи фотографії Дональда Трампа. Демократи заявили про видалення документа з двома фотографіями Трампа, що підтвердили журналісти.

Фото Дональда Трампа зникли з останньої публікації файлів Епштейна

У файлах педофіла Джеффрі Епштейна, які оприлюднило Міністерство юстиції США, виявили відсутність щонайменше 16 документів. Серед них матеріали з фотографіями Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Sky.

Деталі

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників заявили про видалення одного з документів, який містив дві фотографії Дональда Трампа. На одному знімку він був зображений у компанії жінок у купальниках, на іншому разом із дружиною Меланією, Джеффрі Епштейном та дружиною Епштейна - Гіслен Максвелл.

Після заяв демократів, журналісти Sky News повторно перевірили опубліковані файли та підтвердили, що зазначеного документа більше немає, хоча він був доступний у день першої публікації у п’ятницю. Також, повідомляється, що всі інші вилучені зображення – це фотографії оголених жінок у будинку педофіла Епштейна.

Тисячі документів, що стосуються фінансиста-педофіла, були оприлюднені Міністерством юстиції США у п'ятницю, за кілька годин до закінчення встановленого законом терміну після прийняття Закону про прозорість файлів Епштейна. Багато сторінок були частково або повністю відредаговані, що, за словами Міністерства юстиції, має на меті захистити понад 1200 жертв та їхні родини, зазначених на них.

Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"20.11.25, 08:31 • 3247 переглядiв

Деякі жертви справи Епштейна, юридичні експерти та представники громадськості поставили під сумнів, чи це єдина причина для вилучення інформації, а демократи з партії "Нагляд" заявили: "Це приховування Білим домом".

Натомість, Дональд Трамп не коментував оприлюднення файлів і не був звинувачений у правопорушеннях у справі Епштейна.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США опублікувало тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна, але CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.

Алла Кіосак

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп