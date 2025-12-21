$42.340.00
Бильд

Фотографии Дональда Трампа исчезли из последней публикации файлов Эпштейна

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Из файлов педофила Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, исчезло по меньшей мере 16 документов, включая фотографии Дональда Трампа. Демократы заявили об удалении документа с двумя фотографиями Трампа, что подтвердили журналисты.

Фотографии Дональда Трампа исчезли из последней публикации файлов Эпштейна

В файлах педофила Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, обнаружено отсутствие по меньшей мере 16 документов. Среди них материалы с фотографиями Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Sky.

Подробности

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей заявили об удалении одного из документов, который содержал две фотографии Дональда Трампа. На одном снимке он был изображен в компании женщин в купальниках, на другом вместе с женой Меланией, Джеффри Эпштейном и женой Эпштейна - Гислейн Максвелл.

После заявлений демократов, журналисты Sky News повторно проверили опубликованные файлы и подтвердили, что указанного документа больше нет, хотя он был доступен в день первой публикации в пятницу. Также сообщается, что все остальные изъятые изображения – это фотографии обнаженных женщин в доме педофила Эпштейна.

Тысячи документов, касающихся финансиста-педофила, были обнародованы Министерством юстиции США в пятницу, за несколько часов до истечения установленного законом срока после принятия Закона о прозрачности файлов Эпштейна. Многие страницы были частично или полностью отредактированы, что, по словам Министерства юстиции, имеет целью защитить более 1200 жертв и их семьи, указанных на них.

Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"20.11.25, 08:31 • 3247 просмотров

Некоторые жертвы дела Эпштейна, юридические эксперты и представители общественности поставили под сомнение, является ли это единственной причиной для изъятия информации, а демократы из партии "Надзор" заявили: "Это сокрытие Белым домом".

В то же время Дональд Трамп не комментировал обнародование файлов и не был обвинен в правонарушениях по делу Эпштейна.

Напомним

Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна, но CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.

Алла Киосак

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп