Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7060 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10463 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13571 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20866 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27769 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40169 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22515 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24881 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25228 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7030 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13549 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23374 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40152 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6568 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26671 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39407 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53275 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75104 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"

Киев • УНН

 • 2984 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Этот закон обязывает Министерство юстиции США обнародовать все несекретные записи и материалы расследования, связанные с Эпштейном.

Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с покойным осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, пишет УНН.

Я только что подписал закон об обнародовании файлов Эпштейна

- сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social 20 ноября.

Закон требует от Министерства юстиции обнародовать всю информацию из своего расследования дела Эпштейна "в формате, пригодном для поиска и загрузки", в течение 30 дней.

Дополнение

Закон о прозрачности "файлов Эпштейна" (Epstein Files Transparency Act) имеет целью заставить Министерство юстиции США обнародовать все несекретные записи, документы, сообщения и материалы расследования, связанные с Эпштейном.

Одобрение голосования в Конгрессе и подписание Трампом закона было изменением его недавней позиции после постепенного обнародования документов, касающихся опального финансиста, демократами из Палаты представителей, некоторые из которых упоминают Трампа, который всегда отрицал какую-либо связь с сексуальным насилием и торговлей людьми со стороны Эпштейна, и сопротивления со стороны членов его собственной Республиканской партии.

На фоне его поддержки закон был подавляющим большинством голосов принят обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.

Эпштейна нашли мертвым в его тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Позже коронер признал это самоубийством. Он содержался под стражей по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, на фоне того, как ранее, в 2008 году, был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Нью-Йорк