Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с покойным осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, пишет УНН.

Я только что подписал закон об обнародовании файлов Эпштейна - сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social 20 ноября.

Закон требует от Министерства юстиции обнародовать всю информацию из своего расследования дела Эпштейна "в формате, пригодном для поиска и загрузки", в течение 30 дней.

Дополнение

Закон о прозрачности "файлов Эпштейна" (Epstein Files Transparency Act) имеет целью заставить Министерство юстиции США обнародовать все несекретные записи, документы, сообщения и материалы расследования, связанные с Эпштейном.

Одобрение голосования в Конгрессе и подписание Трампом закона было изменением его недавней позиции после постепенного обнародования документов, касающихся опального финансиста, демократами из Палаты представителей, некоторые из которых упоминают Трампа, который всегда отрицал какую-либо связь с сексуальным насилием и торговлей людьми со стороны Эпштейна, и сопротивления со стороны членов его собственной Республиканской партии.

На фоне его поддержки закон был подавляющим большинством голосов принят обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.

Эпштейна нашли мертвым в его тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Позже коронер признал это самоубийством. Он содержался под стражей по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, на фоне того, как ранее, в 2008 году, был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции.