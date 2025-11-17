Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"

Президент США Дональд Трамп закликав законодавців своєї Республіканської партії проголосувати за публікацію документів щодо покійного засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна, пише УНН.

Республіканці Палати представників мають проголосувати за публікацію "файлів Епштейна", бо нам нема чого приховувати - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначає BBC, "зміна його нещодавньої позиції послідувала за поступовою передачею документів, що стосуються опального фінансиста, демократами з Палати представників, деякі з яких згадують Трампа, який завжди заперечував будь-який зв'язок із сексуальним насильством і торгівлею людьми з боку Епштейна".

Однак подробиці його минулих відносин з Епштейном та іншими видними діячами породили домисли і призвели до публічної сварки з одним із найзатятіших прихильників Трампа, зауважує видання.

Як пише видання, потенційно десятки республіканців уже дали зрозуміти, що готові вийти з лав і проголосувати за законопроєкт, який зобов'яже уряд США опублікувати всі документи, які стосуються Епштейна та кримінальні розслідування проти нього.

Прихильники законопроєкту, схоже, набрали достатньо голосів для ухвалення його Палатою представників цього тижня, хоча поки неясно, чи буде його ухвалено Сенатом, іншою палатою Конгресу США.

Епштейна знайшли мертвим у його тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році. Пізніше коронер визнав це самогубством. Він утримувався під вартою за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, оскільки раніше, 2008 року, був засуджений за схиляння неповнолітньої до проституції.

Трамп неодноразово відкидав увагу Білого дому до "файлів Епштейна", називаючи їх "містифікацією", організованою демократами, щоб "відвернути" увагу від роботи своєї партії.

"Міністерство юстиції вже передало громадськості десятки тисяч сторінок матеріалів у "справі Епштейна", вивчає діяльність різних діячів демократів (Білла Клінтона, Ріда Гоффмана, Ларрі Саммерса і т.д.) та їхні зв'язки з Епштейном, а комітет з нагляду Палати представників може отримати все, на що має законне право, мені байдуже!" - написав Трамп.

Він додав, що хоче, щоб республіканці "повернулися до справи".

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон висловив аналогічну точку зору в неділю, заявивши, що заклики до публікації документів - це цілий план дій для опозиційних демократів.

"У Трампа чисті руки, - заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News. - Його це не турбує. Я постійно з ним розмовляю. Він не має до цього жодного стосунку. Він засмучений тим, що вони перетворюють це на політичне питання".

З моменту повернення до Білого дому Трамп відкинув необхідність оприлюднення більшої кількості документів, попри те, що це була ключова вимога багатьох його прихильників та деяких ключових союзників.

Трампа зазвичай фотографували на світських зустрічах з Епштейном, але він неодноразово заявляв, що розірвав контакти з фінансистом за роки до засудження Епштейна у 2008 році та не знав про його злочинну діяльність.

Зміна позиції президента США з цього питання відбулася після того, як демократи з комітету з нагляду Палати представників опублікували три листи електронною поштою, включаючи листування між Епштейном та його давньою соратницею Гіслен Максвелл, яка зараз відбуває 20-річний термін ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

У деяких з цих листів є посилання на Трампа. Зокрема, в одному електронному листі, надісланому в 2011 році, Епштейна до Максвелл. Білий дім заявив у середу, що жертвою, про яку йдеться в електронному листі, була відома обвинувачка Епштейна Вірджинія Джуффре. В електронних листах немає жодних натяків на будь-які правопорушення з боку Трампа, зауважує видання.

За кілька годин після публікації, республіканці Палати представників опублікували набагато більшу порцію із 20 000 документів, щоб протидіяти тому, що, на їхню думку, було спробою демократів "вибірково" підготувати документи, щоб "створити фальшивий наратив для обговорення" Трампа.

Як демократи, так і деякі республіканці підтримують законодавство про оприлюднення всіх документів. Представник Палати представників від республікаців Томас Массі, один із авторів законопроєкту, заявив в інтерв'ю ABC News у неділю, що за нього можуть проголосувати до 100 республіканців.

Законопроєкт, відомий як Закон про прозорість "файлів Епштейна" (Epstein Files Transparency Act), має на меті змусити Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.

Трамп також повинен буде підписати оприлюднення документів, якщо його буде схвалено обома палатами Конгресу США.

