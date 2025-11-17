Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13514 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11272 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15086 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13503 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24238 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41204 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33609 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 16295 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17 листопада, 01:27 • 4024 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка17 листопада, 01:59 • 8520 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 13929 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 25649 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 59724 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113796 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 94999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 1404 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 2832 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 14552 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 33970 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113804 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Dassault Rafale
Фільм
MIM-104 Patriot

Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Президент США Дональд Трамп змінив позицію і тепер закликає республіканців Палати представників проголосувати за публікацію документів щодо Джеффрі Епштейна. Ця зміна відбулася після передачі документів демократами, деякі з яких згадують Трампа.

Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"

Президент США Дональд Трамп закликав законодавців своєї Республіканської партії проголосувати за публікацію документів щодо покійного засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна, пише УНН.

Республіканці Палати представників мають проголосувати за публікацію "файлів Епштейна", бо нам нема чого приховувати

- написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначає BBC, "зміна його нещодавньої позиції послідувала за поступовою передачею документів, що стосуються опального фінансиста, демократами з Палати представників, деякі з яких згадують Трампа, який завжди заперечував будь-який зв'язок із сексуальним насильством і торгівлею людьми з боку Епштейна".

Однак подробиці його минулих відносин з Епштейном та іншими видними діячами породили домисли і призвели до публічної сварки з одним із найзатятіших прихильників Трампа, зауважує видання.

Як пише видання, потенційно десятки республіканців уже дали зрозуміти, що готові вийти з лав і проголосувати за законопроєкт, який зобов'яже уряд США опублікувати всі документи, які стосуються Епштейна та кримінальні розслідування проти нього.

Прихильники законопроєкту, схоже, набрали достатньо голосів для ухвалення його Палатою представників цього тижня, хоча поки неясно, чи буде його ухвалено Сенатом, іншою палатою Конгресу США.

Епштейна знайшли мертвим у його тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році. Пізніше коронер визнав це самогубством. Він утримувався під вартою за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, оскільки раніше, 2008 року, був засуджений за схиляння неповнолітньої до проституції.

Трамп неодноразово відкидав увагу Білого дому до "файлів Епштейна", називаючи їх "містифікацією", організованою демократами, щоб "відвернути" увагу від роботи своєї партії.

"Міністерство юстиції вже передало громадськості десятки тисяч сторінок матеріалів у "справі Епштейна", вивчає діяльність різних діячів демократів (Білла Клінтона, Ріда Гоффмана, Ларрі Саммерса і т.д.) та їхні зв'язки з Епштейном, а комітет з нагляду Палати представників може отримати все, на що має законне право, мені байдуже!" - написав Трамп.

Він додав, що хоче, щоб республіканці "повернулися до справи".

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон висловив аналогічну точку зору в неділю, заявивши, що заклики до публікації документів - це цілий план дій для опозиційних демократів.

"У Трампа чисті руки, - заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News. - Його це не турбує. Я постійно з ним розмовляю. Він не має до цього жодного стосунку. Він засмучений тим, що вони перетворюють це на політичне питання".

З моменту повернення до Білого дому Трамп відкинув необхідність оприлюднення більшої кількості документів, попри те, що це була ключова вимога багатьох його прихильників та деяких ключових союзників.

Трампа зазвичай фотографували на світських зустрічах з Епштейном, але він неодноразово заявляв, що розірвав контакти з фінансистом за роки до засудження Епштейна у 2008 році та не знав про його злочинну діяльність.

Зміна позиції президента США з цього питання відбулася після того, як демократи з комітету з нагляду Палати представників опублікували три листи електронною поштою, включаючи листування між Епштейном та його давньою соратницею Гіслен Максвелл, яка зараз відбуває 20-річний термін ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

У деяких з цих листів є посилання на Трампа. Зокрема, в одному електронному листі, надісланому в 2011 році, Епштейна до Максвелл. Білий дім заявив у середу, що жертвою, про яку йдеться в електронному листі, була відома обвинувачка Епштейна Вірджинія Джуффре. В електронних листах немає жодних натяків на будь-які правопорушення з боку Трампа, зауважує видання.

За кілька годин після публікації, республіканці Палати представників опублікували набагато більшу порцію із 20 000 документів, щоб протидіяти тому, що, на їхню думку, було спробою демократів "вибірково" підготувати документи, щоб "створити фальшивий наратив для обговорення" Трампа.

Як демократи, так і деякі республіканці підтримують законодавство про оприлюднення всіх документів. Представник Палати представників від республікаців Томас Массі, один із авторів законопроєкту, заявив в інтерв'ю ABC News у неділю, що за нього можуть проголосувати до 100 республіканців.

Законопроєкт, відомий як Закон про прозорість "файлів Епштейна" (Epstein Files Transparency Act), має на меті змусити Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.

Трамп також повинен буде підписати оприлюднення документів, якщо його буде схвалено обома палатами Конгресу США.

Трамп ініціює розслідування зв'язків Епштейна з політичними опонентами14.11.25, 18:25 • 3289 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Джеффрі Епштайн
Truth Social
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Палата представників США
Fox News
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки