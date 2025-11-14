Трамп ініціює розслідування зв'язків Епштейна з політичними опонентами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що попросить генпрокурора Пем Бонді розслідувати зв'язки Джеффрі Епштейна з його ймовірними політичними опонентами. Це сталося після публікації електронних листів Епштейна, де згадується Трамп, і критики на адресу демократів.
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що попросить генерального прокурора Пем Бонді розслідувати зв'язки Джеффрі Епштейна з деякими з його ймовірних політичних опонентів, знову обрушившись із критикою на демократів після публікації раніше цього тижня електронних листів покійного Епштейна, в яких він згадується, передає УНН із посиланням на CNN.
"Тепер, коли демократи використовують містифікацію Епштейна, в якій беруть участь демократи, а не республіканці, щоб спробувати відвернути увагу від свого катастрофічного "ШАТДАУНА" та всіх своїх інших провалів, я попрошу генерального прокурора Пем Бонді та Міністерства юстиції, спільно з нашими великими патріотами з ФБР, розслідувати з'язки і стосунки Джефрі Епштейна з Біллом Клінтоном, Ларрі Саммерсом, Рідом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase та багатьма іншими людьми та організаціями, щоб з'ясувати, що відбувалося з ними та з ним", — написав Трамп у Truth Social.
Президент місяцями намагався ігнорувати питання, пов'язані з Епштейном, чинячи тиск на республіканців, щоб ті заблокували клопотання про звільнення Епштейна з-під варти у Палаті представників США, що призвело б до голосування щодо розкриття матеріалів щодо Епштейна Міністерством юстиції. Спікер Палати представників заявив, що призначить голосування наступного тижня.
"Це чергова афера "Росія, Росія, Росія", і всі стрілки вказують на демократів", - написав Трамп у п'ятницю.
