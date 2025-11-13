Епштейн намагався передати лаврову інформацію про Трампа перед зустріччю з путіним - Politico
Київ • УНН
Електронні листи підтверджують спробу Джеффрі Епштейна, за місяць до зустрічі Трампа з путіним у 2018 році, передати інформацію про Трампа головному дипломату росії. Він також листувався з приводу політичних рішень президента США.
Майже за місяць до зустрічі президента США з очільником кремля володимиром путіним у Гельсінкі у 2018 році, фінансист Джеффрі Епштейн, що був пізніше засуджений за торгівлю людьми, намагався передати головному дипломату росії інформацію про Дональда Трампа. Про це свідчать дані електронних листів. Передає УНН із посиланням на Politico.
Деталі
Нещодавно опубліковані електронні листи показують розгалужену мережу іноземних контактів покійного Джеффрі Епштейна, мільярдера та засудженого сексуального злочинця. Він також листувався з приводу політичних рішень президента США Трампа.
Майже за місяць до зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером володимиром путіним у Гельсінкі в 2018 році Джеффрі Епштейн спробував передати повідомлення вищому дипломату росії сергію лаврову.
Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію, поговоривши зі мною
У листуванні, одному з сотень, оприлюднених у середу слідчими Конгресу, Епштейн вказав, що раніше розмовляв про Трампа з віталієм чуркіним, впливовим послом росії в ООН, до того, як чуркін помер у 2017 році.
Справа Епштейна: фінансист розпочав війну проти прокурорів приховуючи "масштабне відмивання грошей"31.10.25, 16:36 • 4154 перегляди
"Чуркін був чудовий", – написав Епштейн, засуджений за сексуальні злочини. "Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Його потрібно бачити, щоб зрозуміти, що все так просто".
Цей обмін був одним із десятків, які демонструють надзвичайну мережу міжнародних партнерів Епштейна, з якими він часто листувався щодо політичних рішень Трампа під час його першого терміну.
На запит від ЗМІ щодо питань пов'язаних з Епштейном, прес-секретарка Білого дому Кароліна Левітт сказала на брифінгу в середу, що ширший набір електронних листів "абсолютно нічого не доводить, крім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого".
Нагадаємо
Дональд Трамп відреагував на оприлюднення демократами листів Джеффрі Епштейна, звинувативши їх у поширенні вигадок. Він заявив, що демократи намагаються відвернути увагу від своїх провалів, зокрема від шатдауну, який коштував країні 1,5 трильйона доларів.
New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник 06.11.25, 15:53 • 3267 переглядiв