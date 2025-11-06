ukenru
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Засуджений Ніколас Тартальоне стверджує, що його колишній співкамерник Джеффрі Епштейн мав пропозицію від прокурорів вийти на волю, якщо погодиться викрити Дональда Трампа. Епштейн нібито розповів про це Тартальоне в липні 2019 року в Столичному виправному центрі на Мангеттені.

New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник

Засуджений до довічного ув'язнення Ніколас Тартальоне ділив камеру з мільярдером, чиє ім'я пов'язують з секс-скандалами та залученням неповнолітніх. Наразі Тартальоне заявляє версію того, що підслухав від колишнього співкамерника - нібито Епштейн мав пропозицію вийти на волю, якщо погодиться викрити Дональда Трампа. Передає УНН із посиланням на New York Post.

Деталі

Ніколас Тартальоне, колишній офіцер поліції США, засуджений за чотириразове вбивство, стверджує, що його колишній сусід по камері, загадковий фінансист Джеффрі Епштейн мав пропозицію від федеральних прокурорів вийти на волю, якщо погодиться викрити Дональда Трампа.

З Ніколасом Тартальоне Епштейн ділив камеру  у липні 2019 року. Обидва зустрілися на деякий час у стінах Столичного виправного центру на Мангеттені. Епштейна туди помістили після арешту за звинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації.

Джеффрі Епштейн нібито стверджував, що прокурори запропонували йому угоду, якщо він викриє президента Трампа. Тартальоне стверджує, що саме за такою умовою для одіозного мільярдер відкривався шанс щодо виходу на свободу.

Прокурори… сказали Епштейну, що якщо він скаже, що президент Трамп був причетний до злочинів Епштейна, то він вийде на свободу... згідно з петицією про помилування

- заявив Тартальоне у заяві про помилування, поданій у липні.

Відповідна заява з'явилася у розпоряджені редакції журналістів, пише The Post.

"Епштейн сказав мені, що [головний прокурор] Морін Комі сказала, що йому не потрібно нічого доводити, якщо люди президента Трампа не зможуть це спростувати. За словами Морін Комі, ФБР – це "її люди, а не його [президента Трампа]", – йдеться у документі.

Слід зазначити, що Епштейна звинуватили не тільки в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Він також фігурував у справі про масштабне відмивання грошей. Ше у позаминулому десятиріччі, для отримання записів про рахунки та фінансову діяльність Епштайна, до суду було викликано представників великих фінансових компаній.

З приводу Морін Комі видання пише про спробу зв'язатися. Втім це було безуспішно. Міністерство юстиції також не відповіло New York Post на запит про коментар. 

Нагадаємо

Нові судові документи показали, що покійний фінансист і засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн мав рахунки в банках Goldman Sachs і HSBC. Інформація стала відома після оприлюднення матеріалів у межах врегульованої справи між JPMorgan Chase і владою Віргінських островів США.

Ігор Тележніков

