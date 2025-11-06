ukenru
14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Осужденный Николас Тартальоне утверждает, что его бывший сокамерник Джеффри Эпштейн получил предложение от прокуроров выйти на свободу, если согласится разоблачить Дональда Трампа. Эпштейн якобы рассказал об этом Тартальоне в июле 2019 года в Столичном исправительном центре на Манхэттене.

New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник

Осужденный к пожизненному заключению Николас Тартальоне делил камеру с миллиардером, чье имя связывают с секс-скандалами и вовлечением несовершеннолетних. Сейчас Тартальоне заявляет версию того, что подслушал от бывшего сокамерника - якобы Эпштейн имел предложение выйти на свободу, если согласится разоблачить Дональда Трампа. Передает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Николас Тартальоне, бывший офицер полиции США, осужденный за четырехкратное убийство, утверждает, что его бывший сосед по камере, загадочный финансист Джеффри Эпштейн имел предложение от федеральных прокуроров выйти на свободу, если согласится разоблачить Дональда Трампа.

С Николасом Тартальоне Эпштейн делил камеру в июле 2019 года. Оба встретились на некоторое время в стенах Столичного исправительного центра на Манхэттене. Эпштейна туда поместили после ареста по обвинению в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Джеффри Эпштейн якобы утверждал, что прокуроры предложили ему сделку, если он разоблачит президента Трампа. Тартальоне утверждает, что именно по такому условию для одиозного миллиардера открывался шанс на выход на свободу.

Прокуроры… сказали Эпштейну, что если он скажет, что президент Трамп был причастен к преступлениям Эпштейна, то он выйдет на свободу… согласно петиции о помиловании

- заявил Тартальоне в заявлении о помиловании, поданном в июле.

Соответствующее заявление появилось в распоряжении редакции журналистов, пишет The Post.

"Эпштейн сказал мне, что [главный прокурор] Морин Коми сказала, что ему не нужно ничего доказывать, если люди президента Трампа не смогут это опровергнуть. По словам Морин Коми, ФБР – это "ее люди, а не его [президента Трампа]", – говорится в документе.

Следует отметить, что Эпштейна обвинили не только в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Он также фигурировал в деле о масштабном отмывании денег. Еще в позапрошлом десятилетии, для получения записей о счетах и финансовой деятельности Эпштейна, в суд были вызваны представители крупных финансовых компаний.

По поводу Морин Коми издание пишет о попытке связаться. Впрочем, это было безуспешно. Министерство юстиции также не ответило New York Post на запрос о комментарии.

Напомним

Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США.

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
JPMorgan Chase
Дональд Трамп