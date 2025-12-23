Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу
Киев • УНН
Группе лиц, убившей 33-летнего иностранца на кладбище под Киевом, сообщили о подозрении. Суд избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Группе лиц, убившей 33-летнего иностранца на кладбище под Киевом, сообщили о подозрении. Как сообщили в полиции Киевской области, суд уже избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН.
Контекст
9 декабря в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в селе Михайловка-Рубежовка пропал ее гражданский муж. Утром следующего дня при обследовании территории одного из местных кладбищ полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.
Детали
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастны трое сообщников - 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, проживавших в столице. Полицейские выяснили, что накануне между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт. Подозреваемые решили отомстить и убить знакомого. Путем обмана фигуранты договорились о встрече с пострадавшим на кладбище. На месте происшествия нападавшие произвели 11 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего и скрылись. От полученных многочисленных пулевых ранений мужчина погиб на месте.
Как сообщили в полиции, один из фигурантов задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, остальных двух — в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, сообщили фигурантам о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
В суде задержанным избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Киевской области и за ее пределами - сообщили правоохранители.
