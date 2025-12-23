Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу

$42.150.10
Эксклюзив
15:15 • 380 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 14000 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 14011 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21601 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
11:27 • 18658 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 13354 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 15800 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21601 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37459 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52870 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83450 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 1036 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 1036 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 14000 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 18658 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
УНН Lite
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Группе лиц, убившей 33-летнего иностранца на кладбище под Киевом, сообщили о подозрении. Суд избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу

Группе лиц, убившей 33-летнего иностранца на кладбище под Киевом, сообщили о подозрении. Как сообщили в полиции Киевской области, суд уже избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН.

Контекст

9 декабря в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в селе Михайловка-Рубежовка пропал ее гражданский муж. Утром следующего дня при обследовании территории одного из местных кладбищ полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Детали

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастны трое сообщников - 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, проживавших в столице. Полицейские выяснили, что накануне между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт. Подозреваемые решили отомстить и убить знакомого. Путем обмана фигуранты договорились о встрече с пострадавшим на кладбище. На месте происшествия нападавшие произвели 11 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего и скрылись. От полученных многочисленных пулевых ранений мужчина погиб на месте.

Как сообщили в полиции, один из фигурантов задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, остальных двух — в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, сообщили фигурантам о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В суде задержанным избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Киевской области и за ее пределами - сообщили правоохранители.

Убийство 21-летнего украинца в Вене: обоих подозреваемых суд отправил под стражу18.12.25, 18:03 • 3336 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Национальная полиция Украины
Киевская область
Киев