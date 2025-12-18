Убийство 21-летнего украинца в Вене: обоих подозреваемых суд отправил под стражу

Двух подозреваемых по делу о резонансном убийстве 21-летнего гражданина Украины в Вене суд отправил под стражу, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Речь идет о резонансном убийстве 21-летнего гражданина Украины, которое произошло в ноябре 2025 года в столице Австрии и вызвало значительный общественный и медийный резонанс как в Украине, так и за рубежом.

По данным следствия, 25 ноября 2025 года в Вене подозреваемые, действуя по предварительному сговору, под вымышленным предлогом договорились о встрече с потерпевшим, с которым один из них был лично знаком. Встреча состоялась на территории одного из отелей города.

В дальнейшем, в подземном паркинге, на мужчину было совершено нападение. После этого его принудили осуществить перевод средств с криптовалютного кошелька на сумму около 50 тысяч евро. В дальнейшем потерпевшего вывезли в другой район города, где затем был найден его труп с признаками насильственной смерти.

Тело погибшего обнаружили в ночь на 26 ноября 2025 года в сгоревшем автомобиле. После обращения родственников об исчезновении мужчины австрийские правоохранительные органы немедленно начали расследование, которое с первых дней приобрело международный характер.

Добавим

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, дело требовало быстрой координации между правоохранительными органами нескольких государств. В результате совместной работы правоохранительных органов Украины и Австрии, а также при активном содействии Европола, подозреваемые были оперативно идентифицированы и задержаны на территории Украины.

С учетом норм международного права и принципа эффективного уголовного преследования уголовное производство в отношении подозреваемых осуществляется в Украине.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум гражданам Украины сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) - указано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора добавили, что сегодня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.