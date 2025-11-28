Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ

$42.300.10
27 листопада, 22:24 • 10631 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 21967 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 21901 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 33193 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 38694 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 22065 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31925 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 25028 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14770 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 18215 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41 • 5502 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 9336 перегляди
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиціVideo27 листопада, 23:31 • 3364 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto00:57 • 5924 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери01:30 • 6118 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 24322 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 33194 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 38695 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31925 перегляди
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31925 перегляди
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 25516 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 1812 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 29913 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 50917 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 84230 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 99625 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Відні виявили згорілий автомобіль із тілом 21-річного українця. Поліція вважає, що це було насильницьке вбивство, оскільки на тілі були ознаки тупої травми.

Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ

Загиблого 21-річного українця виявили у згорілому автомобілі у столиці Австрії Відні, і вважається, що він став жертвою злочину, повідомляє Kronen Zeitung, пише УНН.

Деталі

Перехожі виявили згорілий автомобіль о 00:30 за місцевим часом у середу та негайно повідомили служби екстреної допомоги. За даними поліції та пожежної служби Відня, автомобіль вже повністю вигорів, коли вони прибули.

В автомобілі було знайдено тіло чоловіка. За інформацією, отриманою газетою Krone, "жертвою, яка лежала на задньому сидінні, був українець приблизно двадцяти років".

Після розтину поліція підтвердила у пресрелізі в четвер, що чоловікові був 21 рік, проте аналіз ДНК все ще очікується.

Тіло молодого чоловіка було знайдено лише після того, як пожежу було погашено.

"Розтин показав, що чоловіка, очевидно, вбили насильницьким шляхом. На тілі були чіткі ознаки тупої травми. Можливо, на 21-річного чоловіка напали, поклали на заднє сидіння, а потім підпалили автомобіль, щоб замести сліди. Слідчі називають задуху або тепловий удар як можливі причини смерті", - ідеться у повідомленні.

Також є попередні висновки щодо причини пожежі: очевидно, пожежу було розпочато за допомогою газу-каталізатора. Хто вбив 21-річного чоловіка та який був їхній мотив, залишається незрозумілим.

Близький друг родини, який проживає за кордоном, повідомив про зникнення 21-річного чоловіка в середу ввечері. Невдовзі після цього родина отримала трагічне підтвердження: молодий українець загинув, пише видання.

В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець16.10.25, 15:41 • 3668 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Відень
Австрія