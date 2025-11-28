Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 02:36 • 1812 перегляди

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49 • 29913 перегляди

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23 • 50917 перегляди

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39 • 84230 перегляди