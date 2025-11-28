Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ
Київ • УНН
У Відні виявили згорілий автомобіль із тілом 21-річного українця. Поліція вважає, що це було насильницьке вбивство, оскільки на тілі були ознаки тупої травми.
Загиблого 21-річного українця виявили у згорілому автомобілі у столиці Австрії Відні, і вважається, що він став жертвою злочину, повідомляє Kronen Zeitung, пише УНН.
Деталі
Перехожі виявили згорілий автомобіль о 00:30 за місцевим часом у середу та негайно повідомили служби екстреної допомоги. За даними поліції та пожежної служби Відня, автомобіль вже повністю вигорів, коли вони прибули.
В автомобілі було знайдено тіло чоловіка. За інформацією, отриманою газетою Krone, "жертвою, яка лежала на задньому сидінні, був українець приблизно двадцяти років".
Після розтину поліція підтвердила у пресрелізі в четвер, що чоловікові був 21 рік, проте аналіз ДНК все ще очікується.
Тіло молодого чоловіка було знайдено лише після того, як пожежу було погашено.
"Розтин показав, що чоловіка, очевидно, вбили насильницьким шляхом. На тілі були чіткі ознаки тупої травми. Можливо, на 21-річного чоловіка напали, поклали на заднє сидіння, а потім підпалили автомобіль, щоб замести сліди. Слідчі називають задуху або тепловий удар як можливі причини смерті", - ідеться у повідомленні.
Також є попередні висновки щодо причини пожежі: очевидно, пожежу було розпочато за допомогою газу-каталізатора. Хто вбив 21-річного чоловіка та який був їхній мотив, залишається незрозумілим.
Близький друг родини, який проживає за кордоном, повідомив про зникнення 21-річного чоловіка в середу ввечері. Невдовзі після цього родина отримала трагічне підтвердження: молодий українець загинув, пише видання.
