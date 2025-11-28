Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ
Киев • УНН
В Вене обнаружили сгоревший автомобиль с телом 21-летнего украинца. Полиция считает, что это было насильственное убийство, поскольку на теле были признаки тупой травмы.
Погибший 21-летний украинец был обнаружен в сгоревшем автомобиле в столице Австрии Вене, и считается, что он стал жертвой преступления, сообщает Kronen Zeitung, пишет УНН.
Детали
Прохожие обнаружили сгоревший автомобиль в 00:30 по местному времени в среду и немедленно сообщили службам экстренной помощи. По данным полиции и пожарной службы Вены, автомобиль уже полностью выгорел, когда они прибыли.
В автомобиле было найдено тело мужчины. По информации, полученной газетой Krone, "жертвой, лежавшей на заднем сиденье, был украинец примерно двадцати лет".
После вскрытия полиция подтвердила в пресс-релизе в четверг, что мужчине был 21 год, однако анализ ДНК все еще ожидается.
Тело молодого человека было найдено только после того, как пожар был потушен.
"Вскрытие показало, что мужчина, очевидно, был убит насильственным путем. На теле были четкие признаки тупой травмы. Возможно, на 21-летнего мужчину напали, положили на заднее сиденье, а затем подожгли автомобиль, чтобы замести следы. Следователи называют удушье или тепловой удар как возможные причины смерти", - говорится в сообщении.
Также есть предварительные выводы относительно причины пожара: очевидно, пожар был начат с помощью газа-катализатора. Кто убил 21-летнего мужчину и каков был их мотив, остается неясным.
Близкий друг семьи, проживающий за границей, сообщил о пропаже 21-летнего мужчины в среду вечером. Вскоре после этого семья получила трагическое подтверждение: молодой украинец погиб, пишет издание.
В Ирландии от удара ножа погиб 17-летний украинец16.10.25, 15:41 • 3684 просмотра