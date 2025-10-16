В Ирландии от удара ножа погиб 17-летний украинец

В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа или холодного оружия в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с очевидными резаными ранениями, однако угрозы его жизни нет, пишет УНН со ссылкой на The Irish Times.

Детали

Кроме того, в больницу после этого инцидента была доставлена женщина. Происшествие произошло сразу после 11:00. На месте происшествия были другие люди, подростки и взрослые, но им удалось сбежать.

Тело погибшего все еще находилось на месте происшествия, в жилом комплексе Grattan Wood, в среду днем. Полиция ждала прибытия патологоанатома для проведения предварительного осмотра тела перед его вывозом на вскрытие.

Хотя штаб-квартира полиции заявила, что результаты этого вскрытия будут определять направление их расследования. Правоохранители также подтвердили, что смертельный инцидент произошел в "жилом помещении чрезвычайной ситуации".

В своем заявлении Агентство по делам детей и семьи подтвердило, что это жилой блок в северной части Дублина, который обеспечивает круглосуточный уход. Также отмечалось, что учреждение оказывает помощь тем, кто ищет международной защиты.

Нашим первоочередным приоритетом является безопасность и благополучие других молодых людей и персонала этого блока. Мы оказываем дополнительную поддержку всем, кто непосредственно пострадал, и прилагаем усилия, чтобы связаться с семьями молодых людей, которые там проживали - говорится в сообщении.

Уточняется, что и погибший, и раненый подросток прибыли из-за границы. "Вскоре после 11:00 утра полиция и другие службы экстренной помощи отреагировали на вызов о помощи в жилом помещении. По прибытии на месте происшествия был обнаружен тяжелораненый несовершеннолетний подросток мужского пола.

Несмотря на помощь парамедиков, парень впоследствии был объявлен мертвым на месте происшествия. Полиция и службы экстренной помощи оказали помощь нескольким другим несовершеннолетним и взрослым на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Ранее в среду полиция заявила, что имеет дело с тем, что она назвала "продолжающимся инцидентом", но позже полиция подтвердила, что это уже не так. Инцидент был локализован.

Государственный патологоанатом доктор Ивонн Маккартни посетила место происшествия и провела предварительный осмотр тела погибшего парня на месте, прежде чем его вывезли для полного вскрытия.

Считается, что погибший подросток и раненый парень знали друг друга.

Следственная группа полиции придерживается четкого направления расследования. Правоохранители считают, что те, кто был на месте происшествия, включая раненого подростка, могут оказать жизненно важную помощь во время расследования. Ожидается, что некоторые опросы свидетелей, тех, кто присутствовал, но не пострадал, начнутся в ближайшее время.

Министр юстиции Джим О'Каллаган сказал, что полиция проинформировала его о расследовании.

Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего молодого человека. Я также думаю о других жильцах и персонале, поскольку это была шокирующая трагедия для всех в учреждении – сказал он.

Дополнение

В Германии 16-летнюю украинку Лиану, которая возвращалась домой после занятий, толкнул на рельсы 31-летний мужчина из Ирака. Поезд ехал со скоростью около 100 км/ч, и шансов выжить у подростка не было. Сейчас злоумышленник находится в психиатрической больнице, ему диагностировали шизофрению, а вопрос его уголовной ответственности еще проверяется.