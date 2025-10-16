В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець

$41.760.01
48.530.29
ukenru
12:39 • 10138 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18140 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31692 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51154 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17965 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36846 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29088 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25024 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34843 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54961 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.8м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК16 жовтня, 06:15 • 40366 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44643 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16 жовтня, 07:17 • 27193 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25009 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом08:51 • 11690 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 10140 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51157 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25172 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44817 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 63784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іраклі Кобахідзе
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Вашингтон
Сумська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 30712 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 79623 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 57571 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 59812 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 64846 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з різальними пораненнями, його життю нічого не загрожує.

В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різальними пораненнями, проте загрози його життю нема, пише УНН з посиланням на The Irish Times.

Деталі

Окрім того, до лікарні після цього інциденту була доставлена жінка. Подія сталася одразу після 11:00. На місці події були інші люди, підлітки та дорослі, але їм вдалося втекти.

Тіло загиблого все ще знаходилося на місці події, в житловому комплексі Grattan Wood, у середу вдень. Поліція чекала на прибуття патологоанатома для проведення попереднього огляду тіла перед його вивезенням на розтин.

Хоча штаб-квартира поліції заявила, що результати цього розтину визначатимуть напрямок їхнього розслідування. Правоохоронці також підтвердили, що смертельний інцидент стався в "житловому приміщенні надзвичайної ситуації".

У своїй заяві Агентство у справах дітей та сім'ї підтвердило, що це житловий блок у північній частині Дубліна, який забезпечує цілодобовий догляд. Також зазначилося, що заклад надає допомогу тим, хто шукає міжнародного захисту.

Нашим першочерговим пріоритетом є безпека та благополуччя інших молодих людей та персоналу цього блоку. Ми надаємо додаткову підтримку всім, хто безпосередньо постраждав, і докладаємо зусиль, щоб зв'язатися з родинами молодих людей, які там проживали

-  йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що І загиблий, і поранений підліток прибули з-за кордону. "Невдовзі після 11:00 ранку поліція та інші служби екстреної допомоги відреагували на виклик про допомогу в житловому приміщенні. Після прибуття на місці події було виявлено тяжкопораненого неповнолітнього підлітка чоловічої статі.

Незважаючи на допомогу парамедиків, хлопець згодом був оголошений мертвим на місці події. Поліція та служби екстреної допомоги надали допомогу кільком іншим неповнолітнім та дорослим на місці події", - повідомили в поліції.

Під час атаки в Ізраїлі загинула 7-річна одеситка, яка лікувалась від раку - Офіс Президента України18.06.25, 23:27 • 16023 перегляди

Раніше в середу поліція заявила, що має справу з тим, що вона назвала "триваючим інцидентом", але пізніше поліція підтвердила, що це вже не так. Інцидент було локалізовано.

Державний патологоанатом доктор Івонн Маккартні відвідала місце події та провела попередній огляд тіла загиблого хлопця на місці, перш ніж його вивезли для повного розтину.

Вважається, що загиблий підліток та поранений хлопець знали один одного.

Слідча група поліції дотримується чіткого напрямку розслідування. Правоохоронці вважають, що ті, хто був на місці події, включаючи пораненого підлітка, може надати життєво важливу допомогу під час розслідування. Очікується, що деякі опитування свідків, тих, хто був присутній, але не постраждав, розпочнуться найближчим часом.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган сказав, що поліція проінформувала його щодо розслідування.

Мої найглибші співчуття родині та друзям загиблої молодої людини. Я також думаю про інших мешканців та персонал, оскільки це була шокуюча трагедія для всіх у закладі

 – сказав він.

Доповнення

В Німеччині 16-річну українку Ліану, яка поверталася додому після занять, штовхнув на колії 31-річний чоловік з Іраку. Потяг їхав зі швидкістю близько 100 км/год, і шансів вижити у підлітка не було. Наразі зловмисник перебуває в психіатричній лікарні, йому діагностували шизофренію, а питання його кримінальної відповідальності ще перевіряється. 

Павло Зінченко

Кримінал та НПНаші за кордоном
Війна в Україні
Сутички
Ірландія
Німеччина