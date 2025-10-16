В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різальними пораненнями, проте загрози його життю нема, пише УНН з посиланням на The Irish Times.

Деталі

Окрім того, до лікарні після цього інциденту була доставлена жінка. Подія сталася одразу після 11:00. На місці події були інші люди, підлітки та дорослі, але їм вдалося втекти.

Тіло загиблого все ще знаходилося на місці події, в житловому комплексі Grattan Wood, у середу вдень. Поліція чекала на прибуття патологоанатома для проведення попереднього огляду тіла перед його вивезенням на розтин.

Хоча штаб-квартира поліції заявила, що результати цього розтину визначатимуть напрямок їхнього розслідування. Правоохоронці також підтвердили, що смертельний інцидент стався в "житловому приміщенні надзвичайної ситуації".

У своїй заяві Агентство у справах дітей та сім'ї підтвердило, що це житловий блок у північній частині Дубліна, який забезпечує цілодобовий догляд. Також зазначилося, що заклад надає допомогу тим, хто шукає міжнародного захисту.

Нашим першочерговим пріоритетом є безпека та благополуччя інших молодих людей та персоналу цього блоку. Ми надаємо додаткову підтримку всім, хто безпосередньо постраждав, і докладаємо зусиль, щоб зв'язатися з родинами молодих людей, які там проживали - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що І загиблий, і поранений підліток прибули з-за кордону. "Невдовзі після 11:00 ранку поліція та інші служби екстреної допомоги відреагували на виклик про допомогу в житловому приміщенні. Після прибуття на місці події було виявлено тяжкопораненого неповнолітнього підлітка чоловічої статі.

Незважаючи на допомогу парамедиків, хлопець згодом був оголошений мертвим на місці події. Поліція та служби екстреної допомоги надали допомогу кільком іншим неповнолітнім та дорослим на місці події", - повідомили в поліції.

Раніше в середу поліція заявила, що має справу з тим, що вона назвала "триваючим інцидентом", але пізніше поліція підтвердила, що це вже не так. Інцидент було локалізовано.

Державний патологоанатом доктор Івонн Маккартні відвідала місце події та провела попередній огляд тіла загиблого хлопця на місці, перш ніж його вивезли для повного розтину.

Вважається, що загиблий підліток та поранений хлопець знали один одного.

Слідча група поліції дотримується чіткого напрямку розслідування. Правоохоронці вважають, що ті, хто був на місці події, включаючи пораненого підлітка, може надати життєво важливу допомогу під час розслідування. Очікується, що деякі опитування свідків, тих, хто був присутній, але не постраждав, розпочнуться найближчим часом.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган сказав, що поліція проінформувала його щодо розслідування.

Мої найглибші співчуття родині та друзям загиблої молодої людини. Я також думаю про інших мешканців та персонал, оскільки це була шокуюча трагедія для всіх у закладі – сказав він.

Доповнення

В Німеччині 16-річну українку Ліану, яка поверталася додому після занять, штовхнув на колії 31-річний чоловік з Іраку. Потяг їхав зі швидкістю близько 100 км/год, і шансів вижити у підлітка не було. Наразі зловмисник перебуває в психіатричній лікарні, йому діагностували шизофренію, а питання його кримінальної відповідальності ще перевіряється.