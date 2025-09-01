$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 1196 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Німеччині загинула 16-річна українська біженка: її штовхнув під поїзд мігрант – Bild

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Німеччині 16-річна Ліана Кассай загинула під колесами потяга після того, як 31-річний чоловік штовхнув її на колії. Зловмисник, якому діагностували шизофренію, перебуває в психіатричній лікарні, його кримінальна відповідальність перевіряється.

У Німеччині загинула 16-річна українська біженка: її штовхнув під поїзд мігрант – Bild

Трагічна смерть 16-річної Ліани шокувала Німеччину: дівчину, яка поверталася додому після занять, штовхнув на колії 31-річний чоловік з Іраку. Потяг їхав зі швидкістю близько 100 км/год, і шансів вижити у підлітка не було. Наразі зловмисник перебуває в психіатричній лікарні, йому діагностували шизофренію, а питання його кримінальної відповідальності ще перевіряється. Про це пише УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Трагедія сталася 11 серпня у німецькому місті Фрідланд. 16-річна Ліана Кассай поверталася додому після занять і чекала на свій поїзд, коли 31-річний чоловік, на ім'я Мухаммад штовхнув її прямо на колії. Потяг рухався зі швидкістю близько 100 км/год, тому шансів вижити у дівчини не було.

Очевидці відзначали, що чоловік уже кілька днів поводився агресивно та непередбачувано.

"Жахлива людина, повністю божевільний!" – сказав свідок BILD.

У момент трагедії Ліана розмовляла телефоном зі своїм дідусем.

"Її дідусь мусив усе слухати. Він почув крики, а потім лише звук поїзда", – розповів мер Гайследена Маркус Яніцкі.

Після інциденту сліди ДНК злочинця підтвердили його причетність. Дідусь одразу ж сповістив батьків Ліани, але коли вони прибули, тіло їхньої доньки вже забирала поліція.

Мер Яніцкі знав родину з моменту їхнього переїзду до Німеччини. У липні 2022 року вони залишили Маріуполь після того, як російські війська зруйнували їхній будинок. Муніципалітет Гайследена надав сім’ї кімнату у пожежній частині, де вони почали нове життя після тижнів страху та невизначеності.

Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26.08.25, 16:00 • 9462 перегляди

Батьки швидко влаштувалися на роботу, а діти пішли до школи та дитячого садка. Ліана закінчувала навчання, підтримувала батьків та допомагала молодшим братам, яким було 5 та 11 років.

"Вона була взірцем для своїх братів. Вона була люблячою, амбітною, працьовитою і швидко вивчила німецьку", – згадують рідні.

Що стосується нападника, згодом з’ясувалося, що його прохання про надання притулку відхилили ще у грудні 2022 року. За Регламентом Дубліна III Мухаммада мали перевести до Литви, де він уперше потрапив до ЄС. Чоловік подав апеляцію, яка спочатку дозволила йому залишитися в Німеччині, але у лютому 2025 року Адміністративний суд Геттінгена відхилив його позов.

Після того, як у липні 2025 року імміграційні органи подали заяву про утримання Мухаммада під вартою для депортації, районний суд Ганновера відхилив її (за кілька тижнів до трагедії), зазначивши, що документи були недостатньо обґрунтовані.

У Німеччині вбили далекобійника-українця через суперечку щодо путіна - ЗМІ11.11.24, 12:59 • 18096 переглядiв

Наразі Мухаммад перебуває у закритому психіатричному відділенні, йому діагностували шизофренію.

"Чи є він кримінально відповідальним, усе ще перевіряється", – повідомив BILD речник прокуратури.

Альона Уткіна

