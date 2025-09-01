У Німеччині загинула 16-річна українська біженка: її штовхнув під поїзд мігрант – Bild

Трагічна смерть 16-річної Ліани шокувала Німеччину: дівчину, яка поверталася додому після занять, штовхнув на колії 31-річний чоловік з Іраку. Потяг їхав зі швидкістю близько 100 км/год, і шансів вижити у підлітка не було. Наразі зловмисник перебуває в психіатричній лікарні, йому діагностували шизофренію, а питання його кримінальної відповідальності ще перевіряється. Про це пише УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Трагедія сталася 11 серпня у німецькому місті Фрідланд. 16-річна Ліана Кассай поверталася додому після занять і чекала на свій поїзд, коли 31-річний чоловік, на ім'я Мухаммад штовхнув її прямо на колії. Потяг рухався зі швидкістю близько 100 км/год, тому шансів вижити у дівчини не було.

Очевидці відзначали, що чоловік уже кілька днів поводився агресивно та непередбачувано.

"Жахлива людина, повністю божевільний!" – сказав свідок BILD.

У момент трагедії Ліана розмовляла телефоном зі своїм дідусем.

"Її дідусь мусив усе слухати. Він почув крики, а потім лише звук поїзда", – розповів мер Гайследена Маркус Яніцкі.

Після інциденту сліди ДНК злочинця підтвердили його причетність. Дідусь одразу ж сповістив батьків Ліани, але коли вони прибули, тіло їхньої доньки вже забирала поліція.

Мер Яніцкі знав родину з моменту їхнього переїзду до Німеччини. У липні 2022 року вони залишили Маріуполь після того, як російські війська зруйнували їхній будинок. Муніципалітет Гайследена надав сім’ї кімнату у пожежній частині, де вони почали нове життя після тижнів страху та невизначеності.

Батьки швидко влаштувалися на роботу, а діти пішли до школи та дитячого садка. Ліана закінчувала навчання, підтримувала батьків та допомагала молодшим братам, яким було 5 та 11 років.

"Вона була взірцем для своїх братів. Вона була люблячою, амбітною, працьовитою і швидко вивчила німецьку", – згадують рідні.

Що стосується нападника, згодом з’ясувалося, що його прохання про надання притулку відхилили ще у грудні 2022 року. За Регламентом Дубліна III Мухаммада мали перевести до Литви, де він уперше потрапив до ЄС. Чоловік подав апеляцію, яка спочатку дозволила йому залишитися в Німеччині, але у лютому 2025 року Адміністративний суд Геттінгена відхилив його позов.

Після того, як у липні 2025 року імміграційні органи подали заяву про утримання Мухаммада під вартою для депортації, районний суд Ганновера відхилив її (за кілька тижнів до трагедії), зазначивши, що документи були недостатньо обґрунтовані.

Наразі Мухаммад перебуває у закритому психіатричному відділенні, йому діагностували шизофренію.

"Чи є він кримінально відповідальним, усе ще перевіряється", – повідомив BILD речник прокуратури.