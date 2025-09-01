В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 1604 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 8738 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 17215 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 112823 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 73487 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 131941 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 139985 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 123242 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 101362 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36964 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
37%
743мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 100800 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 99874 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 88051 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 85805 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 78168 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 8818 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 40422 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 132036 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 140083 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 123320 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Габриэлиус Ландсбергис
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 18691 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 148724 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 278352 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 298720 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 293376 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Ми-8
ЧатГПТ

В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В Германии 16-летняя Лиана Кассай погибла под колесами поезда после того, как 31-летний мужчина толкнул ее на рельсы. Злоумышленник, которому диагностировали шизофрению, находится в психиатрической больнице, его уголовная ответственность проверяется.

В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild

Трагическая смерть 16-летней Лианы шокировала Германию: девушку, возвращавшуюся домой после занятий, толкнул на рельсы 31-летний мужчина из Ирака. Поезд ехал со скоростью около 100 км/ч, и шансов выжить у подростка не было. Сейчас злоумышленник находится в психиатрической больнице, ему диагностировали шизофрению, а вопрос его уголовной ответственности еще проверяется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Трагедия произошла 11 августа в немецком городе Фридланд. 16-летняя Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала свой поезд, когда 31-летний мужчина по имени Мухаммад толкнул ее прямо на рельсы. Поезд двигался со скоростью около 100 км/ч, поэтому шансов выжить у девушки не было.

Очевидцы отмечали, что мужчина уже несколько дней вел себя агрессивно и непредсказуемо.

"Ужасный человек, полностью сумасшедший!" – сказал свидетель BILD.

В момент трагедии Лиана разговаривала по телефону со своим дедушкой.

"Ее дедушка должен был все слушать. Он услышал крики, а потом только звук поезда", – рассказал мэр Гайследена Маркус Яницки.

После инцидента следы ДНК преступника подтвердили его причастность. Дедушка сразу же оповестил родителей Лианы, но когда они прибыли, тело их дочери уже забирала полиция.

Мэр Яницки знал семью с момента их переезда в Германию. В июле 2022 года они покинули Мариуполь после того, как российские войска разрушили их дом. Муниципалитет Гайследена предоставил семье комнату в пожарной части, где они начали новую жизнь после недель страха и неопределенности.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26.08.25, 16:00 • 9468 просмотров

Родители быстро устроились на работу, а дети пошли в школу и детский сад. Лиана заканчивала учебу, поддерживала родителей и помогала младшим братьям, которым было 5 и 11 лет.

"Она была образцом для своих братьев. Она была любящей, амбициозной, трудолюбивой и быстро выучила немецкий", – вспоминают родные.

Что касается нападавшего, впоследствии выяснилось, что его прошение о предоставлении убежища отклонили еще в декабре 2022 года. По Регламенту Дублина III Мухаммада должны были перевести в Литву, где он впервые попал в ЕС. Мужчина подал апелляцию, которая сначала позволила ему остаться в Германии, но в феврале 2025 года Административный суд Геттингена отклонил его иск.

После того, как в июле 2025 года иммиграционные органы подали заявление о содержании Мухаммада под стражей для депортации, районный суд Ганновера отклонил его (за несколько недель до трагедии), отметив, что документы были недостаточно обоснованы.

В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за спора о путине - СМИ11.11.24, 12:59 • 18098 просмотров

Сейчас Мухаммад находится в закрытом психиатрическом отделении, ему диагностировали шизофрению.

"Является ли он уголовно ответственным, все еще проверяется", – сообщил BILD представитель прокуратуры.

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Бильд
Ирак
Европейский Союз
Литва
Германия
Мариуполь