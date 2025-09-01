В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild

Трагическая смерть 16-летней Лианы шокировала Германию: девушку, возвращавшуюся домой после занятий, толкнул на рельсы 31-летний мужчина из Ирака. Поезд ехал со скоростью около 100 км/ч, и шансов выжить у подростка не было. Сейчас злоумышленник находится в психиатрической больнице, ему диагностировали шизофрению, а вопрос его уголовной ответственности еще проверяется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Трагедия произошла 11 августа в немецком городе Фридланд. 16-летняя Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала свой поезд, когда 31-летний мужчина по имени Мухаммад толкнул ее прямо на рельсы. Поезд двигался со скоростью около 100 км/ч, поэтому шансов выжить у девушки не было.

Очевидцы отмечали, что мужчина уже несколько дней вел себя агрессивно и непредсказуемо.

"Ужасный человек, полностью сумасшедший!" – сказал свидетель BILD.

В момент трагедии Лиана разговаривала по телефону со своим дедушкой.

"Ее дедушка должен был все слушать. Он услышал крики, а потом только звук поезда", – рассказал мэр Гайследена Маркус Яницки.

После инцидента следы ДНК преступника подтвердили его причастность. Дедушка сразу же оповестил родителей Лианы, но когда они прибыли, тело их дочери уже забирала полиция.

Мэр Яницки знал семью с момента их переезда в Германию. В июле 2022 года они покинули Мариуполь после того, как российские войска разрушили их дом. Муниципалитет Гайследена предоставил семье комнату в пожарной части, где они начали новую жизнь после недель страха и неопределенности.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине

Родители быстро устроились на работу, а дети пошли в школу и детский сад. Лиана заканчивала учебу, поддерживала родителей и помогала младшим братьям, которым было 5 и 11 лет.

"Она была образцом для своих братьев. Она была любящей, амбициозной, трудолюбивой и быстро выучила немецкий", – вспоминают родные.

Что касается нападавшего, впоследствии выяснилось, что его прошение о предоставлении убежища отклонили еще в декабре 2022 года. По Регламенту Дублина III Мухаммада должны были перевести в Литву, где он впервые попал в ЕС. Мужчина подал апелляцию, которая сначала позволила ему остаться в Германии, но в феврале 2025 года Административный суд Геттингена отклонил его иск.

После того, как в июле 2025 года иммиграционные органы подали заявление о содержании Мухаммада под стражей для депортации, районный суд Ганновера отклонил его (за несколько недель до трагедии), отметив, что документы были недостаточно обоснованы.

В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за спора о путине - СМИ

Сейчас Мухаммад находится в закрытом психиатрическом отделении, ему диагностировали шизофрению.

"Является ли он уголовно ответственным, все еще проверяется", – сообщил BILD представитель прокуратуры.