Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 1750 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 26359 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 15135 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 24833 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 16046 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 90384 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 49461 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 51206 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 172425 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94447 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 48671 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 49367 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 63466 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 51399 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 21490 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 1784 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 24880 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 51597 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 90438 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 145278 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 21572 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 63633 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 33181 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 145278 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 79031 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине

Молодая украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая в Соединенные Штаты от войны с Россией, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте, штат Северная Каролина. Полиция арестовала 34-летнего подозреваемого в убийстве, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Заруцкая, которая недавно переехала в Соединенные Штаты, пытаясь спастись от войны, трагически погибла на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте, штат Северная Каролина.

23-летнюю Ирину Заруцкую, которая "надеялась на новое начало", нашли мертвой в 21:55 по адресу Камден-роуд, 1821

- сообщает полиция.

Друзья и родные рассказывают, что Ирина "надеялась на новое начало" в США.

Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы создали этот сбор средств, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредвиденными расходами

- указано в сообщении на сайте GoFundMe, где создали сбор средств для поддержки ее тети Валерии.

Подозреваемый задержан

Полиция оперативно задержала подозреваемого - 34-летнего Декарлоса Брауна, пишет издание СharlotteObserver. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Мужчину с травмами, не угрожающими жизни, доставили в больницу.

Судебные документы свидетельствуют, что Браун неоднократно имел проблемы с законом с 2011 года. Его арестовывали за кражи, ограбления с применением оружия и угрозы. Большинство обвинений были сняты, но в январе ему снова предъявили обвинения в неправомерном использовании системы 911. Во время одной из проверок полиции он заявил, что в его теле находится "искусственный материал", который "контролирует его действия". Как указано в письменном заявлении под присягой, офицеры ответили, что его проблема имеет медицинский характер и они не могут ничего поделать.

По данным местных СМИ, Браун - бездомный. Полиция пока не уточняет, что именно привело к нападению.

Резонанс в обществе

Происшествие вызвало широкий резонанс в Шарлотте, где уровень насильственной преступности превышает среднестатистический в США. Член городского совета Эдвин Пикок заявил, что граждане требуют ответов.

Сейчас доверие и уверенность, которые мы имеем, особенно между Саут-Эндом и Аптауном, очень хрупкие. Эта история трогательна, и если то, что мы слышим, правда, то нам нужно дать ответы этой семье. И, что еще важнее, мы должны вселить гражданам уверенность в их безопасности

- подчеркнул он.

Убийство на суперъяхте: на роскошном судне на Багамах нашли мертвой 20-летнюю стюардессу09.07.25, 20:08 • 3133 просмотра

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Южная Каролина
Багамы
Соединённые Штаты
Украина