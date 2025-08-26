Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине

Молодая украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая в Соединенные Штаты от войны с Россией, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте, штат Северная Каролина. Полиция арестовала 34-летнего подозреваемого в убийстве, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Заруцкая, которая недавно переехала в Соединенные Штаты, пытаясь спастись от войны, трагически погибла на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте, штат Северная Каролина.

23-летнюю Ирину Заруцкую, которая "надеялась на новое начало", нашли мертвой в 21:55 по адресу Камден-роуд, 1821 - сообщает полиция.

Друзья и родные рассказывают, что Ирина "надеялась на новое начало" в США.

Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы создали этот сбор средств, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредвиденными расходами - указано в сообщении на сайте GoFundMe, где создали сбор средств для поддержки ее тети Валерии.

Подозреваемый задержан

Полиция оперативно задержала подозреваемого - 34-летнего Декарлоса Брауна, пишет издание СharlotteObserver. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Мужчину с травмами, не угрожающими жизни, доставили в больницу.

Судебные документы свидетельствуют, что Браун неоднократно имел проблемы с законом с 2011 года. Его арестовывали за кражи, ограбления с применением оружия и угрозы. Большинство обвинений были сняты, но в январе ему снова предъявили обвинения в неправомерном использовании системы 911. Во время одной из проверок полиции он заявил, что в его теле находится "искусственный материал", который "контролирует его действия". Как указано в письменном заявлении под присягой, офицеры ответили, что его проблема имеет медицинский характер и они не могут ничего поделать.

По данным местных СМИ, Браун - бездомный. Полиция пока не уточняет, что именно привело к нападению.

Резонанс в обществе

Происшествие вызвало широкий резонанс в Шарлотте, где уровень насильственной преступности превышает среднестатистический в США. Член городского совета Эдвин Пикок заявил, что граждане требуют ответов.

Сейчас доверие и уверенность, которые мы имеем, особенно между Саут-Эндом и Аптауном, очень хрупкие. Эта история трогательна, и если то, что мы слышим, правда, то нам нужно дать ответы этой семье. И, что еще важнее, мы должны вселить гражданам уверенность в их безопасности - подчеркнул он.

