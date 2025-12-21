$42.340.00
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Во Франции автомобиль с людьми упал в Сену: погибли мужчина и женщина

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Во французском городе Пюто мужчина и женщина погибли после того, как их автомобиль съехал в реку Сену. Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей ночью.

Во Франции автомобиль с людьми упал в Сену: погибли мужчина и женщина

Во французском городе Пюто (департамент О-де-Сен) в ночь на субботу мужчина и женщина погибли после того, как их автомобиль съехал в реку Сену. Обстоятельства трагедии выясняет прокуратура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

По информации прокуратуры Нантера, автомобиль был припаркован на берегу Сены на аллее Эклюз около 3:30 ночи. В салоне находились двое пассажиров.

Около 4:10 утра, по неизвестной причине машина резко покатилась вперед, врезалась в сооружение ниже уровня набережной, после чего упала в реку.

Пассажир звонил в службы экстренной помощи из салона автомобиля и говорил, что не может выбраться. Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия, но пострадавшие уже были мертвы

- сообщили в прокуратуре.

Водолазы Парижской пожарной бригады достали их из автомобиля. Смерть констатировали вскоре после 5:00 утра.

Личности погибших пока официально не подтверждены. Расследование причин смерти поручено полицейскому участку Пюто-Ла-Дефанс.

Прокуратура Нантера выясняет, почему припаркованный автомобиль съехал в реку. Другие детали инцидента пока не сообщаются

Алла Киосак

