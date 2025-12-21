Во Франции автомобиль с людьми упал в Сену: погибли мужчина и женщина
Во французском городе Пюто мужчина и женщина погибли после того, как их автомобиль съехал в реку Сену. Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей ночью.
Во французском городе Пюто (департамент О-де-Сен) в ночь на субботу мужчина и женщина погибли после того, как их автомобиль съехал в реку Сену. Обстоятельства трагедии выясняет прокуратура.
Детали
По информации прокуратуры Нантера, автомобиль был припаркован на берегу Сены на аллее Эклюз около 3:30 ночи. В салоне находились двое пассажиров.
Около 4:10 утра, по неизвестной причине машина резко покатилась вперед, врезалась в сооружение ниже уровня набережной, после чего упала в реку.
Пассажир звонил в службы экстренной помощи из салона автомобиля и говорил, что не может выбраться. Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия, но пострадавшие уже были мертвы
Водолазы Парижской пожарной бригады достали их из автомобиля. Смерть констатировали вскоре после 5:00 утра.
Личности погибших пока официально не подтверждены. Расследование причин смерти поручено полицейскому участку Пюто-Ла-Дефанс.
Прокуратура Нантера выясняет, почему припаркованный автомобиль съехал в реку. Другие детали инцидента пока не сообщаются
