У Франції автомобіль з людьми впав у Сену: загинули чоловік і жінка
Київ • УНН
У французькому місті Пюто чоловік і жінка загинули після того, як їхній автомобіль з'їхав у річку Сену. Прокуратура з'ясовує обставини трагедії, що сталася вночі.
У французькому місті Пюто (департамент О-де-Сен) у ніч на суботу, чоловік і жінка загинули після того, як їхній автомобіль з’їхав у річку Сену. Обставини трагедії з’ясовує прокуратура. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Деталі
За інформацією прокуратури Нантера, автомобіль був припаркований на березі Сени на алеї Еклюз близько 3:30 ночі. У салоні перебували двоє пасажирів.
Близько 4:10 ранку, з невідомої причини машина різко покотилася вперед, врізалася в споруду нижче рівня набережної, після чого впала у річку.
Пасажир телефонував до служб екстреної допомоги з салону автомобіля та казав, що не може вибратися. Пожежники дуже швидко прибули на місце події, але постраждалі вже були мертві
Водолази Паризької пожежної бригади дістали їх з автомобіля. Смерть вконстатували невдовзі після 5:00 ранку.
Особи загиблих наразі офіційно не підтверджені. Розслідування причин смерті доручене поліцейській дільниці Пюто-Ла-Дефанс.
Прокуратура Нантера з’ясовує, чому припаркований автомобіль з’їхав у річку. Інші деталі інциденту поки не повідомляються
Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат16.12.25, 21:35 • 3778 переглядiв