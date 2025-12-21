$42.340.00
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 15500 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 18502 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 32777 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 61050 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 66814 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41719 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36423 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37523 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42196 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання

19 грудня, 14:21 • 106854 перегляди
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 106854 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес

19 грудня, 11:39 • 78016 перегляди
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 78016 перегляди
У Франції автомобіль з людьми впав у Сену: загинули чоловік і жінка

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У французькому місті Пюто чоловік і жінка загинули після того, як їхній автомобіль з'їхав у річку Сену. Прокуратура з'ясовує обставини трагедії, що сталася вночі.

У Франції автомобіль з людьми впав у Сену: загинули чоловік і жінка

У французькому місті Пюто (департамент О-де-Сен) у ніч на суботу, чоловік і жінка загинули після того, як їхній автомобіль з’їхав у річку Сену. Обставини трагедії з’ясовує прокуратура. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

За інформацією прокуратури Нантера, автомобіль був припаркований на березі Сени на алеї Еклюз близько 3:30 ночі. У салоні перебували двоє пасажирів.

Близько 4:10 ранку, з невідомої причини машина різко покотилася вперед, врізалася в споруду нижче рівня набережної, після чого впала у річку.

Пасажир телефонував до служб екстреної допомоги з салону автомобіля та казав, що не може вибратися. Пожежники дуже швидко прибули на місце події, але постраждалі вже були мертві

- повідомили в прокуратурі.

Водолази Паризької пожежної бригади дістали їх з автомобіля. Смерть вконстатували невдовзі після 5:00 ранку.

Особи загиблих наразі офіційно не підтверджені. Розслідування причин смерті доручене поліцейській дільниці Пюто-Ла-Дефанс.

Прокуратура Нантера з’ясовує, чому припаркований автомобіль з’їхав у річку. Інші деталі інциденту поки не повідомляються

