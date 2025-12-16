Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 11928 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 12880 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 16667 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 17321 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22045 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23728 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23776 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28472 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24020 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38
15 грудня, 13:38
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Ніколя Саркозі
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
TikTok

Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Словаччині на автомагістралі D1 перекинувся автобус з 10 пасажирами та двома водіями, усі громадяни України. Двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами, інші продовжили поїздку.

Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат

У Словаччині на автомагістралі D1 перекинувся автобус з 10 пасажирами та двома водіями, усі громадяни України. Двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами, інші продовжили поїздку. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

За інформацією консула Посольства України в Словаччині, сьогодні близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України

- повідомили в МЗС.

Як зазначили у міністерстві, через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України.

"На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги. За інформацією словацьких правоохоронців двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом. За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", - додали в міністерстві.

Нагадаємо

У Словаччині перекинувся автобус з українцями, двох пасажирок госпіталізували.

Павло Башинський

ПодіїНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Братислава
Україна