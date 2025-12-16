Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат

У Словаччині на автомагістралі D1 перекинувся автобус з 10 пасажирами та двома водіями, усі громадяни України. Двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами, інші продовжили поїздку. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

За інформацією консула Посольства України в Словаччині, сьогодні близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України - повідомили в МЗС.

Як зазначили у міністерстві, через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України.

"На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги. За інформацією словацьких правоохоронців двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом. За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", - додали в міністерстві.

