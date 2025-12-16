Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: двох пасажирок госпіталізували

$42.250.05
17:02 • 3704 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 10539 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 11619 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 15433 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 16323 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 21301 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23083 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23430 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28053 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23819 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 16952 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 25523 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 31933 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 16240 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 26741 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 14164 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 26893 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 32072 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto

Ексклюзив

15 грудня, 13:38 • 74218 перегляди
15 грудня, 13:38 • 74218 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 69172 перегляди
Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: двох пасажирок госпіталізували

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Словаччині на автомагістралі D1 перекинувся автобус з 10 пасажирами та двома водіями, усі громадяни України. Двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами, інші продовжили поїздку.

Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: двох пасажирок госпіталізували

У Словаччині перекинувся автобус з українцями, двох пасажирок госпіталізували, передає УНН.

Деталі

Як повідомила словацька поліція, ДТП сталась уночі на автомагістралі D1 неподалік від Братислави. В автобусі перебували пасажири з України.

 "В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - повідомили у МЗС.

ДТП автобуса з українцями в Угорщині: прямував зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль06.07.25, 15:29 • 2727 переглядiв

За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

Додамо

Відомо, що за фактом ДТП розпочато розслідування. Справа наразі на контролі посольства України в Словаччині.

Лілія Подоляк

