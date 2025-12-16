Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: двох пасажирок госпіталізували
Київ • УНН
У Словаччині на автомагістралі D1 перекинувся автобус з 10 пасажирами та двома водіями, усі громадяни України. Двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами, інші продовжили поїздку.
У Словаччині перекинувся автобус з українцями, двох пасажирок госпіталізували, передає УНН.
Деталі
Як повідомила словацька поліція, ДТП сталась уночі на автомагістралі D1 неподалік від Братислави. В автобусі перебували пасажири з України.
"В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - повідомили у МЗС.
За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.
Додамо
Відомо, що за фактом ДТП розпочато розслідування. Справа наразі на контролі посольства України в Словаччині.