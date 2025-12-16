Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: двох пасажирок госпіталізували

У Словаччині перекинувся автобус з українцями, двох пасажирок госпіталізували, передає УНН.

Деталі

Як повідомила словацька поліція, ДТП сталась уночі на автомагістралі D1 неподалік від Братислави. В автобусі перебували пасажири з України.

"В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - повідомили у МЗС.

За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

Додамо

Відомо, що за фактом ДТП розпочато розслідування. Справа наразі на контролі посольства України в Словаччині.