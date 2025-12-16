Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: двух пассажирок госпитализировали

$42.250.05
17:02 • 3978 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 10853 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 11896 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 15718 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 16543 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 21456 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 23215 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23504 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28143 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23855 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 17179 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39 • 25767 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 32330 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика16 декабря, 12:00 • 16478 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 27158 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 14396 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 27355 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 32524 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 74416 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 69358 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Андрей Сибига
Кароль Навроцкий
Украина
Нидерланды
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 43901 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 60855 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 60786 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 64395 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 99140 просмотра
Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: двух пассажирок госпитализировали

Киев • УНН

 • 306 просмотра

В Словакии на автомагистрали D1 перевернулся автобус с 10 пассажирами и двумя водителями, все граждане Украины. Двух пассажирок госпитализировали с легкими травмами, остальные продолжили поездку.

Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: двух пассажирок госпитализировали

В Словакии перевернулся автобус с украинцами, двух пассажирок госпитализировали, передает УНН.

Детали

Как сообщила словацкая полиция, ДТП произошло ночью на автомагистрали D1 неподалеку от Братиславы. В автобусе находились пассажиры из Украины.

 "В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины", - сообщили в МИД.

ДТП автобуса с украинцами в Венгрии: направлялся из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль06.07.25, 15:29 • 2727 просмотров

По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

Добавим

Известно, что по факту ДТП начато расследование. Дело сейчас на контроле посольства Украины в Словакии.

Лилия Подоляк

Новости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Братислава
Словакия
Украина