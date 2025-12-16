Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: двух пассажирок госпитализировали

В Словакии перевернулся автобус с украинцами, двух пассажирок госпитализировали, передает УНН.

Детали

Как сообщила словацкая полиция, ДТП произошло ночью на автомагистрали D1 неподалеку от Братиславы. В автобусе находились пассажиры из Украины.

"В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины", - сообщили в МИД.

По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

Добавим

Известно, что по факту ДТП начато расследование. Дело сейчас на контроле посольства Украины в Словакии.