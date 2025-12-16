Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: двух пассажирок госпитализировали
Киев • УНН
В Словакии на автомагистрали D1 перевернулся автобус с 10 пассажирами и двумя водителями, все граждане Украины. Двух пассажирок госпитализировали с легкими травмами, остальные продолжили поездку.
В Словакии перевернулся автобус с украинцами, двух пассажирок госпитализировали, передает УНН.
Детали
Как сообщила словацкая полиция, ДТП произошло ночью на автомагистрали D1 неподалеку от Братиславы. В автобусе находились пассажиры из Украины.
"В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины", - сообщили в МИД.
По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.
Добавим
Известно, что по факту ДТП начато расследование. Дело сейчас на контроле посольства Украины в Словакии.