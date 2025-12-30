Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня

У вівторок 30 грудня 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Майже на всій території країни пройде невеликий сніг, хоча вдень він буде мати лише місцями локальний характер. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Упродовж доби 30 грудня на більшій частині території України прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень можливий невеликий сніг, удень місцями. Лише вночі у більшості південних областей опади не очікуються. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У денні години в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 1-6 градусів морозу, на північному сході країни місцями до 9 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, на крайньому півдні – 2-4 градуси тепла.

У Карпатах очікується помірний сніг. Температура в гірських районах вдень становитиме – 3-8 градусів

У Києві та Київській області оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю. Синоптики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах та вулицях міста.

Вітер західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

По області: вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві вдень 1-3° морозу.

