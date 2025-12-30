Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня

$42.060.13
03:07 • 882 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 4610 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 13553 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 17971 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 16028 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 18638 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 20427 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 18780 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 21945 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 22746 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
Популярнi новини
Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради Нафтогазу Ігоря Шурми29 грудня, 17:53 • 3224 перегляди
Трамп про нібито атаку на резиденцію президента рф: путін мені сказав, що на нього напали 29 грудня, 19:09 • 3630 перегляди
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі29 грудня, 20:20 • 5312 перегляди
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 4368 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 5454 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 30018 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 31334 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 150990 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 193401 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 106229 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Європа
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 16320 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 29406 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 38988 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 49498 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 150992 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У вівторок, 30 грудня 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня

У вівторок 30 грудня 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Майже на всій території країни пройде невеликий сніг, хоча вдень він буде мати лише місцями локальний характер. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Упродовж доби 30 грудня на більшій частині території України прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень можливий невеликий сніг, удень місцями. Лише вночі у більшості південних областей опади не очікуються. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У денні години в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 1-6 градусів морозу, на північному сході країни місцями до 9 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, на крайньому півдні – 2-4 градуси тепла.

У Карпатах очікується помірний сніг. Температура в гірських районах вдень становитиме – 3-8 градусів 

У Києві та Київській області оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю. Синоптики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах та вулицях міста.

Вітер західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • По області: вдень від 4° морозу до 1° тепла.
    • У Києві вдень 1-3° морозу.

      Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей 29.12.25, 19:57 • 13556 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Погода та довкілля
      Морози в Україні
      Укргідрометцентр
      Сніг в Україні
      Україна
      Київ