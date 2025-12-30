Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабря

$42.060.13
49.560.13
ukru
03:07 • 848 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 4546 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 13514 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 17929 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 15996 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 18612 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 20406 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 18771 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 21937 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 22735 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
83%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кабмин досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета Нафтогаза Игоря Шурмы29 декабря, 17:53 • 3224 просмотра
Трамп о якобы атаке на резиденцию президента рф: путин мне сказал, что на него напали29 декабря, 19:09 • 3630 просмотра
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали29 декабря, 20:20 • 5312 просмотра
В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧСPhoto29 декабря, 21:26 • 4368 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины01:50 • 5454 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 29991 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 31310 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 39866 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 150962 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 193376 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 16309 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 29394 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 38979 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 49489 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 150962 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабря

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Во вторник, 30 декабря 2025 года, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря 2025 года, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти на всей территории страны пройдет небольшой снег, хотя днем он будет иметь лишь местами локальный характер. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В течение суток 30 декабря на большей части территории Украины прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой снег, днем местами. Лишь ночью в большинстве южных областей осадки не ожидаются. На дорогах местами образуется гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет западного направления со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза, на северо-востоке страны местами до 9 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на крайнем юге – 2-4 градуса тепла.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Температура в горных районах днем составит – 3-8 градусов

В Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гололедицы. Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на дорогах и улицах города.

Ветер западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • По области: днем от 4° мороза до 1° тепла.
    • В Киеве днем 1-3° мороза.

      Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей29.12.25, 19:57 • 13506 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Погода и окружающая среда
      Морозы в Украине
      Укргидрометцентр
      Снег в Украине
      Украина
      Киев