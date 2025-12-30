Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря 2025 года, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти на всей территории страны пройдет небольшой снег, хотя днем он будет иметь лишь местами локальный характер. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В течение суток 30 декабря на большей части территории Украины прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой снег, днем местами. Лишь ночью в большинстве южных областей осадки не ожидаются. На дорогах местами образуется гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет западного направления со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза, на северо-востоке страны местами до 9 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на крайнем юге – 2-4 градуса тепла.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Температура в горных районах днем составит – 3-8 градусов

В Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гололедицы. Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на дорогах и улицах города.

Ветер западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

По области: днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве днем 1-3° мороза.

Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей