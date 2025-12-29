$42.060.13
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала, что 2026 год Красной Огненной Лошади будет годом движения и смелых решений, который стартует 17 февраля. Он обещает успех активным и амбициозным людям, особенно рожденным в годы Лошади, принося позитивные изменения в финансовой сфере и возможности для лидерства.

Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей

Лошадь улыбнется смелым. О том, что готовит нам 2026 год — Год Красной Огненной Лошади, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

Год Красной Огненной Лошади: награда ждет тех, кто действует 

Это год движения, силы, скорости и смелых решений. Лошадь не любит "пережидать" - она любит тех, кто выходит вперед, берет на себя инициативу, не боится проявлять себя и движется к своей цели.

Этот год для тех, кто стремится стать заметнее, сильнее, успешнее, решительно изменить свою жизнь, вырваться на новый уровень, зарабатывать больше и жить ярче.

Огненная Лошадь не приемлет пассивность, но щедро вознаграждает тех, кто действует.

Почему 2026 год — особенный и запомнится надолго

Китайский Новый год стартует 17 февраля 2026 года, в новолуние (именно так работает восточный календарь: он отсчитывает начало года по лунным ритмам).

Главная уникальность 2026 года — старт года приходится еще и на солнечное затмение. Это добавляет событиям "усилитель": год может стать историческим, судьбоносным. Нас могут ждать очень заметные результаты, и каждому из нас Лошадь дает шанс совершить прорыв, но если вас не пугает скорость изменений. 

Кому повезет больше всего

Особенно успешным год будет для тех, кто родился в годы Лошади:

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Для вас это год внутреннего включения: энергия будто говорит — "это твое время, иди вперед".

А еще Лошадь любит людей, которые:

  • быстро принимают решения (но не делают глупостей);
    • имеют амбиции; 
      • не боятся сцены, публичности, проявлять себя;
        •  хотят быть лидерами, заметными, влиятельными.

          Основные сферы, в которых год Лошади будет проявляться ярче всего 

          Год Лошади принесет позитивные изменения в финансовой сфере и может стать годом обогащения, но только для тех, кто стремится и действует: растет в профессии, запускает проекты, учится, заявляет о себе, не откладывает жизнь "на потом".

          Это год для тех, кто стремится к популярности и лидерству.  Это время, когда можно стать заметным, известным, влиятельным. Лошадь открывает мощный период для появления новых сильных лидеров, влиятельных фигур и харизматичных личностей, которые смогут задать новый вектор развития, вдохновить других и повести за собой.

          В обществе появляется запрос на смелость, открытость и сильный характер — именно такие люди выйдут на первый план.

          Это влияние особенно ощутимо в творчестве: 2026 год способен подарить ярких звезд, новые имена, масштабные проекты и произведения, которые будут иметь долгую жизнь и оставят заметный след в культуре. 

          Это время, когда таланты перестают прятаться, а самовыражение становится ключом к признанию, успеху и настоящему влиянию.

          Год Лошади дарит удачу через активность. Движение дарит больше шансов на успех. 2026 год изменит расстановку фигур и откроет новые возможности. 

          Как встретить год Огненной Лошади, чтобы "прилипла удача" 

          Лошадь любит простор, движение, свет, энергию, красоту, шум, компанию и радость.

          Поэтому встречать год лучше не тихо и тем более не грустно, а весело, активно, "в табуне", то есть с людьми, с танцами, с играми, с живой энергией.

          Где и как праздновать: 

          • в компании, шумно, весело, с музыкой;
            • добавить активность: танцы, подвижные игры, конкурсы “кто первый”, “кто лидер”;
              • идеально - на свежем воздухе: прогулка, огоньки, двор, терраса - Конь любит простор.

                Как украсить дом:

                • больше света: гирлянды, свечи, фонарики - не забывайте, что Конь Огненный;
                  • добавьте символ года: фигурка коня, игрушка лошадь на елке, изображение коня (не одна — пусть будет целая “конюшня” на удачу);
                    • красная или золотая скатерть - это своеобразный оберег на удачу;
                      • под скатерть можно положить монетки (символ денег в доме);
                        • колокольчики - чтобы в доме “звенела удача”. Можно разместить колокольчики на елке, на дверях. 

                          Подкова — символ удачи на целый год. Ее можно:

                          • повесить дома;
                            • положить возле елки;
                              • подарить близким в виде украшения.

                                "Пусть удача звучит в твоем доме целый год" - с таким пожеланием вы можете подарить близким монетки или колокольчики. 

                                В чем встречать: 

                                • яркая одежда; 
                                  • отдайте предпочтение красному, бордовому, золотому, оранжевому цветам. Неплохим вариантом станет благородный изумрудный цвет; 
                                    • ткань должна выглядеть дорого  (бархат, шелк, блеск, золотые акценты).

                                      Прическу следует сделать пышную, праздничную, но в то же время аккуратную и стильную. 

                                      Женщинам этот год советует быть ярче и заметнее - это притягивает внимание, симпатию, возможности.

                                      Мужчинам - смелее заявлять о себе, брать лидерство, не откладывать цели.

                                      Что поставить на стол:

                                      • больше зелени, овощей, круп, легких блюд;
                                        • можно символически - овсяное печенье, морковь (как “угощение” Лошади);
                                          • напитки лучше полегче: вино, коктейли.

                                            Подарки, которые любит Конь 

                                            Это активный год, и подарки тоже должны быть "о движении и жизни":

                                            • абонемент в спортзал, на танцы, йогу, плавание;
                                              • SPA, массаж, уходовые сертификаты;

                                                Или же это могут быть впечатления:

                                                • билеты в театр, на концерт, на спектакль, шоу;
                                                  • квест, прогулку, мастер-класс.

                                                    Хорошими подарками будут символы удачи: колокольчики, монеты и подковы, а также красный или бордовый кошелек с монеткой внутри с пожеланием достатка. 

                                                    Пусть 2026 год — год Красной Огненной Лошади — принесет вам удачу, радость, любовь, новые возможности, сильные знакомства и настоящий финансовый рост. И пусть этот год научит главному: быть смелыми, яркими, живыми и идти к своей мечте без страха.

                                                    С уважением и любовью, Ваш астролог Ксения 



                                                    Лилия Подоляк

                                                    Общество
                                                    Новый год