У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Київ • УНН
Держенергонагляд повідомив, що у новорічну ніч в Україні діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії. Ситуація може залежати від безпекових факторів, незважаючи на очікуване зменшення навантаження на систему.
В Україні у новорічну ніч не планують змінювати підхід до обмежень електропостачання. Діятимуть стандартні графіки погодинних відключень, однак ситуація може залежати і від безпекових факторів. Про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в етері телемарафону, передає УНН.
Я був би все ж таки обережним з точки зору прогнозів, я все ж таки думаю, що якщо ми дійдемо при зниженні температури при наявних потужностях до наших звичайних графіків, і воно буде прогнозовано і привильно застосовано - це буде найбільш прийнятний варіант
Енергетики ліквідують наслідки атаки рф на Київщині: екстрені відключення тривають у двох районах29.12.25, 15:10 • 3652 перегляди
За його словами, у новорічну ніч, навантаження на систему зазвичай зменшується, що може дати змогу тимчасово покращити ситуацію, однак, не виключено і ризики.
Враховуючи те, що зимовий період у нас, як то кажуть, і новорічна ніч - це у нас перехід, і там у нас спадає навантаження, можна так спрогнозувати, що саме в той період ми зможемо трошки підняти цей процес, але я був би дуже обережний, ми не знаємо як буде діяти ворог з середи на четвер, і якщо ми прийдемо до звичайних, прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогодні
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26.12.25, 11:49 • 31111 переглядiв