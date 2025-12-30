рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро

$42.060.13
49.560.13
ukenru
01:10 • 1892 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 11606 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 16326 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 14763 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 17704 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 19737 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 18359 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 21639 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 22395 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21472 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.8м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти вбили сім цивільних у Покровську: омбудсман повідомив деталі та направив листи в ООН та МКЧХ29 грудня, 16:59 • 3418 перегляди
У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна29 грудня, 17:09 • 4826 перегляди
Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходомVideo29 грудня, 17:21 • 4174 перегляди
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі29 грудня, 20:20 • 3944 перегляди
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo21:26 • 3052 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 29050 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 30470 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 149891 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 192578 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 105700 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 15799 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 28887 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 38564 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 49066 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 149889 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації приєднання Болгарії до єврозони, запланованого на 1 січня 2026 року. Болгарські спецслужби виявили мережу акаунтів, що поширювали неправдиві твердження та маніпуляції, формуючи страхи щодо зростання цін та втрати суверенітету.

рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро

російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати приєднання Болгарії до єврозони, заплановане на 1 січня 2026 року. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Болгарські спецслужби встановили, що пов'язана з росією мережа акаунтів поширювала неправдиві твердження та маніпулятивну інформацію через соціальні мережі, формуючи страхи щодо зростанням цін, втрати економічного суверенітету та "диктату Брюсселя"

- повідомляє Центр протидії дезінформації.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що росія веде гібридну війну проти Європи, використовуючи інформаційні атаки, втручання в політичні процеси та підрив довіри до європейських рішень. Болгарія стала однією з мішеней цієї кампанії.

росія запускає в Африці нову мережу впливу через мову та освіту16.12.25, 02:15 • 4928 переглядiв

"росія розглядає розширення єврозони як пряму загрозу своїм інтересам, адже воно зміцнює єдність ЄС і звужує простір для політичного впливу на окремі держави. Через гібридні інструменти москва намагається підірвати довіру до європейських інституцій" - йдеться у дописі.

кремль посилює свою пропаганду в Індії04.12.25, 03:24 • 5252 перегляди

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони. Це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня.

кремль використовує "антиколоніальну" риторику для просування впливу в країнах Глобального Півдня - ЦПД28.12.25, 06:15 • 5364 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Європейський Союз
Болгарія