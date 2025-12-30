рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро
Київ • УНН
Російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації приєднання Болгарії до єврозони, запланованого на 1 січня 2026 року. Болгарські спецслужби виявили мережу акаунтів, що поширювали неправдиві твердження та маніпуляції, формуючи страхи щодо зростання цін та втрати суверенітету.
Болгарські спецслужби встановили, що пов'язана з росією мережа акаунтів поширювала неправдиві твердження та маніпулятивну інформацію через соціальні мережі, формуючи страхи щодо зростанням цін, втрати економічного суверенітету та "диктату Брюсселя"
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що росія веде гібридну війну проти Європи, використовуючи інформаційні атаки, втручання в політичні процеси та підрив довіри до європейських рішень. Болгарія стала однією з мішеней цієї кампанії.
"росія розглядає розширення єврозони як пряму загрозу своїм інтересам, адже воно зміцнює єдність ЄС і звужує простір для політичного впливу на окремі держави. Через гібридні інструменти москва намагається підірвати довіру до європейських інституцій" - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони. Це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня.
