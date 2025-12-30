рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро

російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати приєднання Болгарії до єврозони, заплановане на 1 січня 2026 року. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Болгарські спецслужби встановили, що пов'язана з росією мережа акаунтів поширювала неправдиві твердження та маніпулятивну інформацію через соціальні мережі, формуючи страхи щодо зростанням цін, втрати економічного суверенітету та "диктату Брюсселя" - повідомляє Центр протидії дезінформації.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що росія веде гібридну війну проти Європи, використовуючи інформаційні атаки, втручання в політичні процеси та підрив довіри до європейських рішень. Болгарія стала однією з мішеней цієї кампанії.

"росія розглядає розширення єврозони як пряму загрозу своїм інтересам, адже воно зміцнює єдність ЄС і звужує простір для політичного впливу на окремі держави. Через гібридні інструменти москва намагається підірвати довіру до європейських інституцій" - йдеться у дописі.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони. Це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня.

