кремль посилює свою пропаганду в Індії

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 3668 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 7944 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 15044 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 23118 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 28544 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 21182 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24913 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23438 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24925 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30014 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр3 грудня, 17:03 • 6412 перегляди
Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні3 грудня, 17:18 • 5072 перегляди
Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро3 грудня, 17:34 • 3356 перегляди
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg3 грудня, 18:11 • 4750 перегляди
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video3 грудня, 19:02 • 5678 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 28546 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 34555 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 50864 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 53272 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 62143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 59822 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 62658 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117178 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 90713 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106404 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
M1 Abrams
The Guardian

кремль посилює свою пропаганду в Індії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

російський пропагандистський канал RT розпочинає англомовне мовлення в Індії, активно просуваючи його антибританськими та антизахідними месежами. Наступного року планується запуск сайту мовою хінді для розширення аудиторії.

кремль посилює свою пропаганду в Індії

російський пропагандистський канал RT запускає англомовне мовлення в Індії та активно просуває його, використовуючи антибританські та антизахідні меседжі. Наступного року росіяни планують створити сайт хінді, щоб розширити аудиторію. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що телеканал RT мовитиме англійською і зараз активно рекламується в країні.

Для просування каналу росіяни використовують спекуляції навколо теми колоніалізму та антибританську пропаганду 

- повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, наступного року RT планує також запустити сайт мовою хінді, сподіваючись завдяки цьому значно збільшити свої охоплення.

кремль вкладає величезні гроші в просування каналів RT у країнах Глобального Півдня, позиціонуючи свої медіа як "джерело незалежної інформації". Проте насправді RT - винятково пропагандистський проєкт, який регулярно поширює проросійські наративи та відверті фейки 

- пише ЦПД.

Діяльність структур RT - частина інформаційної політики кремля, спрямованої на виправдання російської агресії проти України, просування антизахідної пропаганди та нарощування впливу рф у Глобальному Півдні.

росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди03.10.25, 04:24 • 4046 переглядiв

Нагадаємо

російське федеральне агентство "россотрудничество" запускає новий проєкт, у межах якого групи "магістрів російської мови" направлять на стажування до країн Африки, Азії та Близького Сходу. Ці програми використовуються для просування політичних інтересів рф та поширення її впливу.

Латвія заблокувала 27 російських пропагандистських сайтів за поширення дезінформації04.11.25, 17:08 • 2989 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаМультимедіа
російська пропаганда
Війна в Україні
Індія
Україна