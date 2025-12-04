кремль посилює свою пропаганду в Індії

російський пропагандистський канал RT запускає англомовне мовлення в Індії та активно просуває його, використовуючи антибританські та антизахідні меседжі. Наступного року росіяни планують створити сайт хінді, щоб розширити аудиторію. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що телеканал RT мовитиме англійською і зараз активно рекламується в країні.

Для просування каналу росіяни використовують спекуляції навколо теми колоніалізму та антибританську пропаганду - повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, наступного року RT планує також запустити сайт мовою хінді, сподіваючись завдяки цьому значно збільшити свої охоплення.

кремль вкладає величезні гроші в просування каналів RT у країнах Глобального Півдня, позиціонуючи свої медіа як "джерело незалежної інформації". Проте насправді RT - винятково пропагандистський проєкт, який регулярно поширює проросійські наративи та відверті фейки - пише ЦПД.

Діяльність структур RT - частина інформаційної політики кремля, спрямованої на виправдання російської агресії проти України, просування антизахідної пропаганди та нарощування впливу рф у Глобальному Півдні.

Нагадаємо

російське федеральне агентство "россотрудничество" запускає новий проєкт, у межах якого групи "магістрів російської мови" направлять на стажування до країн Африки, Азії та Близького Сходу. Ці програми використовуються для просування політичних інтересів рф та поширення її впливу.

