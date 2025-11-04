Латвія заблокувала 27 російських пропагандистських сайтів за поширення дезінформації

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще 27 інтернет-ресурсів, які поширюють російську пропаганду та дезінформацію. Відповідне повідомлення опубліковане в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, передає Delfi, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у рішенні, NEPLP отримала звернення від Служби державної безпеки (VDD) із проханням перевірити низку сайтів, серед яких – gra.ru, donnews.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, kazachestvo.ru, bashinform.ru, media73.ru та інші.

За результатами перевірки встановлено, що на цих ресурсах систематично поширюється одностороння й тенденційна інформація про війну росії проти України, здійснюється інформаційна підтримка російських військових, а також формується позитивний образ росії та виправдовується окупація українських територій.

Діяльність цих ресурсів негативно впливає на єдність латвійського суспільства, міжетнічні відносини та може підривати підтримку України в її боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність – йдеться у повідомленні NEPLP.

Це вже не перше рішення латвійського регулятора – раніше NEPLP неодноразово блокувала ресурси, які поширювали російські наративи або пропаганду війни проти України.

