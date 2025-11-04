ukenru
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11614 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Латвія заблокувала 27 російських пропагандистських сайтів за поширення дезінформації

Київ • УНН

У Латвії обмежили доступ до 27 інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду. Ці сайти систематично розповсюджували односторонню інформацію про війну росії проти України та виправдовували окупацію українських територій.

Латвія заблокувала 27 російських пропагандистських сайтів за поширення дезінформації

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще 27 інтернет-ресурсів, які поширюють російську пропаганду та дезінформацію. Відповідне повідомлення опубліковане в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, передає Delfi, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у рішенні, NEPLP отримала звернення від Служби державної безпеки (VDD) із проханням перевірити низку сайтів, серед яких – gra.ru, donnews.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, kazachestvo.ru, bashinform.ru, media73.ru та інші.

За результатами перевірки встановлено, що на цих ресурсах систематично поширюється одностороння й тенденційна інформація про війну росії проти України, здійснюється інформаційна підтримка російських військових, а також формується позитивний образ росії та виправдовується окупація українських територій.

Діяльність цих ресурсів негативно впливає на єдність латвійського суспільства, міжетнічні відносини та може підривати підтримку України в її боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

– йдеться у повідомленні NEPLP.

Це вже не перше рішення латвійського регулятора – раніше NEPLP неодноразово блокувала ресурси, які поширювали російські наративи або пропаганду війни проти України.

