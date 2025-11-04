Концерн Rheinmetall відкриває завод у Литві: найбільша оборонна інвестиція в історії країни – Bloomberg
Німецький збройний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві, що є найбільшою оборонною інвестицією в історії країни. Підприємство запрацює у середині 2026 року, виробляючи до 100 тисяч снарядів щорічно.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у литовському місті Байшогала, що стало найбільшою оборонною інвестицією в історії Литви та ключовим елементом зміцнення східного флангу НАТО. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Підприємство розташують на ділянці площею 340 гектарів. Очікується, що воно запрацює у середині 2026 року, спочатку випускаючи 35 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щороку, а з 2027 року – до 100 тисяч. За словами генерального директора Арміна Паппергера, інвестиції у проєкт становлять близько 300 мільйонів євро та створять близько 400 робочих місць.
Це стратегічний крок, спрямований на побудову стримування як передумови для миру
Він відзначив символічність того, що амбіції Німеччини щодо зміцнення оборони реалізуються саме в його країні.
Паппергер, своєю чергою, підкреслив: "Це важливий сигнал також для росії, щоб показати, що ми ефективні та здатні як НАТО реагувати".
Rheinmetall також підписала меморандум про створення в Литві заводу з виробництва порохових зарядів. Паралельно компанія розширює виробничу мережу в Іспанії, Угорщині, Болгарії, Румунії та Латвії, де реалізуються подібні оборонні проєкти.
