Концерн Rheinmetall відкриває завод у Литві: найбільша оборонна інвестиція в історії країни – Bloomberg

Ексклюзив
14:17 • 3782 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9638 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10206 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12080 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12918 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19789 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41611 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3778 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9632 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41608 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Концерн Rheinmetall відкриває завод у Литві: найбільша оборонна інвестиція в історії країни – Bloomberg

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Німецький збройний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві, що є найбільшою оборонною інвестицією в історії країни. Підприємство запрацює у середині 2026 року, виробляючи до 100 тисяч снарядів щорічно.

Концерн Rheinmetall відкриває завод у Литві: найбільша оборонна інвестиція в історії країни – Bloomberg

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у литовському місті Байшогала, що стало найбільшою оборонною інвестицією в історії Литви та ключовим елементом зміцнення східного флангу НАТО. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підприємство розташують на ділянці площею 340 гектарів. Очікується, що воно запрацює у середині 2026 року, спочатку випускаючи 35 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щороку, а з 2027 року – до 100 тисяч. За словами генерального директора Арміна Паппергера, інвестиції у проєкт становлять близько 300 мільйонів євро та створять близько 400 робочих місць.

Німеччина готує масштабне переозброєння: план на 377 мільярдів євро має зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи – Politico27.10.25, 15:18 • 3550 переглядiв

Це стратегічний крок, спрямований на побудову стримування як передумови для миру 

– наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Він відзначив символічність того, що амбіції Німеччини щодо зміцнення оборони реалізуються саме в його країні.

Паппергер, своєю чергою, підкреслив: "Це важливий сигнал також для росії, щоб показати, що ми ефективні та здатні як НАТО реагувати".

Rheinmetall також підписала меморандум про створення в Литві заводу з виробництва порохових зарядів. Паралельно компанія розширює виробничу мережу в Іспанії, Угорщині, Болгарії, Румунії та Латвії, де реалізуються подібні оборонні проєкти.

Німецький гігант Rheinmetall будує завод снарядів у Латвії 27.09.25, 08:12 • 4945 переглядiв

Степан Гафтко

