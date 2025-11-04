Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны – Bloomberg
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в Литве, что является крупнейшей оборонной инвестицией в истории страны. Предприятие заработает в середине 2026 года, производя до 100 тысяч снарядов ежегодно.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в литовском городе Байшогала, что стало крупнейшей оборонной инвестицией в истории Литвы и ключевым элементом укрепления восточного фланга НАТО. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Предприятие будет расположено на участке площадью 340 гектаров. Ожидается, что оно заработает в середине 2026 года, сначала выпуская 35 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежегодно, а с 2027 года – до 100 тысяч. По словам генерального директора Армина Паппергера, инвестиции в проект составляют около 300 миллионов евро и создадут около 400 рабочих мест.
Это стратегический шаг, направленный на построение сдерживания как предпосылки для мира
Он отметил символичность того, что амбиции Германии по укреплению обороны реализуются именно в его стране.
Паппергер, в свою очередь, подчеркнул: "Это важный сигнал также для России, чтобы показать, что мы эффективны и способны как НАТО реагировать".
Rheinmetall также подписала меморандум о создании в Литве завода по производству пороховых зарядов. Параллельно компания расширяет производственную сеть в Испании, Венгрии, Болгарии, Румынии и Латвии, где реализуются подобные оборонные проекты.
