Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны – Bloomberg

14:17 • 1104 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
13:39 • 5226 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 8034 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10927 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 11956 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19454 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
4 ноября, 07:25 • 40583 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23905 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 16:38 • 80980 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46235 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 17091 просмотра
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 6166 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 33316 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 26394 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 10353 просмотра
14:17 • 1104 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 2482 просмотра
13:39 • 5226 просмотра
4 ноября, 07:25 • 40582 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 33578 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эди Рама
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Норвегия
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 10580 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 26594 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 27298 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 31525 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 41094 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны – Bloomberg

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в Литве, что является крупнейшей оборонной инвестицией в истории страны. Предприятие заработает в середине 2026 года, производя до 100 тысяч снарядов ежегодно.

Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны – Bloomberg

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в литовском городе Байшогала, что стало крупнейшей оборонной инвестицией в истории Литвы и ключевым элементом укрепления восточного фланга НАТО. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предприятие будет расположено на участке площадью 340 гектаров. Ожидается, что оно заработает в середине 2026 года, сначала выпуская 35 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежегодно, а с 2027 года – до 100 тысяч. По словам генерального директора Армина Паппергера, инвестиции в проект составляют около 300 миллионов евро и создадут около 400 рабочих мест.

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico27.10.25, 15:18 • 3548 просмотров

Это стратегический шаг, направленный на построение сдерживания как предпосылки для мира 

– подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил символичность того, что амбиции Германии по укреплению обороны реализуются именно в его стране.

Паппергер, в свою очередь, подчеркнул: "Это важный сигнал также для России, чтобы показать, что мы эффективны и способны как НАТО реагировать".

Rheinmetall также подписала меморандум о создании в Литве завода по производству пороховых зарядов. Параллельно компания расширяет производственную сеть в Испании, Венгрии, Болгарии, Румынии и Латвии, где реализуются подобные оборонные проекты.

Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии27.09.25, 08:12 • 4945 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Гитанас Науседа
Бундесвер
Bloomberg L.P.
Рейнметалл
Латвия
НАТО
Литва
Болгария
Испания
Германия
Румыния
Венгрия