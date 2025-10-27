Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:25 • 334 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 15088 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17248 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23440 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 35620 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39203 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 35951 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 33996 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27790 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 59254 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.7м/с
63%
740мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 30836 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 34486 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 28670 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17040 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 9832 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 7398 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 15084 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88345 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 109481 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10306 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17462 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29072 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54397 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76457 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
ТикТок

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Правительство Германии планирует беспрецедентное обновление военных возможностей. План закупок на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы.

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico

Новые документы правительства Германии, с которыми ознакомилось издание Politico, свидетельствуют: Берлин готовит беспрецедентное обновление военных возможностей. План закупок на сумму более 377 миллиардов евро призван превратить Бундесвер в главную движущую силу обороны Европы и укрепить позиции национальной оборонной промышленности. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

Еще в мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении создать "сильнейшую обычную армию в Европе". Теперь, спустя пять месяцев, канцлер готов предоставить этим словам реальную техническую основу – через масштабную программу закупок, рассчитанную на десятилетия вперед.

Полиция Германии ранила солдата бундесвера боевыми патронами во время учений23.10.25, 09:53 • 3584 просмотра

Согласно 39-страничному плану, Бундесвер планирует приобрести новейшие системы вооружений в наземной, воздушной, морской, космической и киберсфере. Документ станет основой оборонного бюджета 2026 года, однако многие пункты будут иметь долгосрочный характер без четко определенных сроков реализации.

377 миллиардов евро для армии нового типа

В следующем бюджетном цикле планируется запустить более 320 новых проектов, из которых 178 уже имеют определенных подрядчиков. Львиная доля средств – примерно 182 миллиарда евро – направляется немецким производителям, что подчеркивает стремление Берлина сделать ставку на собственный оборонно-промышленный комплекс.

Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро21.10.25, 07:18 • 4006 просмотров

Бесспорным лидером будущих контрактов является Rheinmetall. Компания фигурирует в 53 проектах общей стоимостью более 88 миллиардов евро, включая программы боевых машин Puma и Boxer, а также системы противовоздушной обороны Skyranger 30.

Ставка на дроны и космос

Отдельное внимание уделено беспилотным системам – от вооруженных израильских Heron TP до тактических LUNA NG и морских дронов uMAWS. Их приобретение оценивается в сотни миллионов евро.

Канцлер Фридрих Мерц поддерживает обязательный год военной службы в армии Германии06.10.25, 11:37 • 3149 просмотров

Но настоящий прорыв ожидается в космосе: более 14 миллиардов евро планируется инвестировать в спутниковые программы, включая создание новой низкоорбитальной группы связи стоимостью 9,5 миллиарда евро. Это часть стратегии министра обороны Бориса Писториуса по развитию "космической безопасности" на сумму 35 миллиардов евро.

Германия делает ставку на длительное и системное перевооружение, стремясь не только модернизировать Бундесвер, но и восстановить свою роль лидера европейской безопасности. Если план будет реализован, немецкая армия может стать самой развитой и мощной в Европе. 

Правительство Германии одобрило законопроект о добровольной службе в армии27.08.25, 20:16 • 3819 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Мобилизация
Бундесвер
Рейнметалл
Фридрих Мерц
Борис Писториус
Германия