Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico
Киев • УНН
Правительство Германии планирует беспрецедентное обновление военных возможностей. План закупок на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы.
Новые документы правительства Германии, с которыми ознакомилось издание Politico, свидетельствуют: Берлин готовит беспрецедентное обновление военных возможностей. План закупок на сумму более 377 миллиардов евро призван превратить Бундесвер в главную движущую силу обороны Европы и укрепить позиции национальной оборонной промышленности. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Детали
Еще в мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении создать "сильнейшую обычную армию в Европе". Теперь, спустя пять месяцев, канцлер готов предоставить этим словам реальную техническую основу – через масштабную программу закупок, рассчитанную на десятилетия вперед.
Согласно 39-страничному плану, Бундесвер планирует приобрести новейшие системы вооружений в наземной, воздушной, морской, космической и киберсфере. Документ станет основой оборонного бюджета 2026 года, однако многие пункты будут иметь долгосрочный характер без четко определенных сроков реализации.
377 миллиардов евро для армии нового типа
В следующем бюджетном цикле планируется запустить более 320 новых проектов, из которых 178 уже имеют определенных подрядчиков. Львиная доля средств – примерно 182 миллиарда евро – направляется немецким производителям, что подчеркивает стремление Берлина сделать ставку на собственный оборонно-промышленный комплекс.
Бесспорным лидером будущих контрактов является Rheinmetall. Компания фигурирует в 53 проектах общей стоимостью более 88 миллиардов евро, включая программы боевых машин Puma и Boxer, а также системы противовоздушной обороны Skyranger 30.
Ставка на дроны и космос
Отдельное внимание уделено беспилотным системам – от вооруженных израильских Heron TP до тактических LUNA NG и морских дронов uMAWS. Их приобретение оценивается в сотни миллионов евро.
Но настоящий прорыв ожидается в космосе: более 14 миллиардов евро планируется инвестировать в спутниковые программы, включая создание новой низкоорбитальной группы связи стоимостью 9,5 миллиарда евро. Это часть стратегии министра обороны Бориса Писториуса по развитию "космической безопасности" на сумму 35 миллиардов евро.
Германия делает ставку на длительное и системное перевооружение, стремясь не только модернизировать Бундесвер, но и восстановить свою роль лидера европейской безопасности. Если план будет реализован, немецкая армия может стать самой развитой и мощной в Европе.
