Канцлер Фридрих Мерц поддерживает обязательный год военной службы в армии Германии
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает возвращение к обязательной военной службе в долгосрочной перспективе. В настоящее время он поддерживает добровольную модель, предложенную министром обороны Борисом Писториусом.
В то же время глава правительства ФРГ ожидает возвращения к обязательной службе только в долгосрочной перспективе. Передает УНН со ссылкой на Welt и Bild.
Подробности
Дебаты относительно формата военной службы в Германии продолжают вызывать дискуссию в коалиции. Пока представители ведомств и партий ФРГ обращаются с взаимными обвинениями, возвращение к всеобщему обязательному призыву в долгосрочной перспективе уже четко поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Что касается ближайших перспектив, канцлер выразил свою принципиальную поддержку модели добровольцев, предложенной федеральным министром обороны Борисом Писториусом, и объяснил детали.
Я за то, чтобы мы делали то, о чем договорились в коалиционном соглашении, а именно: пока что на добровольной основе. Но я предполагаю, что добровольность не останется единственной формой
Напомним
Обсуждение нового Закона о военной службе в Немецком Бундестаге перенесено. Если ничего не помешает, это произойдет в течение ближайшей недели.
Тем временем в Германии продолжается спор из-за нового закона о военной службе. Писториус раскритиковал ХДС/ХСС за откладывание обсуждения, а лидер ХСС Маркус Зёдер вообще раскритиковал законопроект министра обороны Бориса Писториуса о военной службе.