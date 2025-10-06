$41.230.05
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Канцлер Фридрих Мерц поддерживает обязательный год военной службы в армии Германии

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает возвращение к обязательной военной службе в долгосрочной перспективе. В настоящее время он поддерживает добровольную модель, предложенную министром обороны Борисом Писториусом.

Канцлер Фридрих Мерц поддерживает обязательный год военной службы в армии Германии

В то же время глава правительства ФРГ ожидает возвращения к обязательной службе только в долгосрочной перспективе. Передает УНН со ссылкой на Welt и Bild.

Подробности

Дебаты относительно формата военной службы в Германии продолжают вызывать дискуссию в коалиции. Пока представители ведомств и партий ФРГ обращаются с взаимными обвинениями, возвращение к всеобщему обязательному призыву в долгосрочной перспективе уже четко поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что касается ближайших перспектив, канцлер выразил свою принципиальную поддержку модели добровольцев, предложенной федеральным министром обороны Борисом Писториусом, и объяснил детали.

Я за то, чтобы мы делали то, о чем договорились в коалиционном соглашении, а именно: пока что на добровольной основе. Но я предполагаю, что добровольность не останется единственной формой

- подчеркнул лидер правительства в программе ARD «Caren Miosga».

Напомним

Обсуждение нового Закона о военной службе в Немецком Бундестаге перенесено. Если ничего не помешает, это произойдет в течение ближайшей недели.

Тем временем в Германии продолжается спор из-за нового закона о военной службе. Писториус раскритиковал ХДС/ХСС за откладывание обсуждения, а лидер ХСС Маркус Зёдер вообще раскритиковал законопроект министра обороны Бориса Писториуса о военной службе.

Игорь Тележников

