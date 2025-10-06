Канцлер Фридрих Мерц поддерживает обязательный год военной службы в армии Германии

В то же время глава правительства ФРГ ожидает возвращения к обязательной службе только в долгосрочной перспективе. Передает УНН со ссылкой на Welt и Bild.

Дебаты относительно формата военной службы в Германии продолжают вызывать дискуссию в коалиции. Пока представители ведомств и партий ФРГ обращаются с взаимными обвинениями, возвращение к всеобщему обязательному призыву в долгосрочной перспективе уже четко поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что касается ближайших перспектив, канцлер выразил свою принципиальную поддержку модели добровольцев, предложенной федеральным министром обороны Борисом Писториусом, и объяснил детали.

Я за то, чтобы мы делали то, о чем договорились в коалиционном соглашении, а именно: пока что на добровольной основе. Но я предполагаю, что добровольность не останется единственной формой