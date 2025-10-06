Канцлер Фрідріх Мерц підтримує обов'язковий рік військової служби в армії Німеччини
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує повернення до обов'язкової військової служби в довгостроковій перспективі. Наразі він підтримує добровільну модель, запропоновану міністром оборони Борисом Пісторіусом.
Водночас глава уряду ФРН очікує повернення до обов'язкової служби лише у довгостроковій перспективі. Передає УНН із посиланням на Welt та Bild.
Деталі
Дебати щодо формату військової служби в Німеччині продовжують викликати дискусію у коаліції. Поки представники відомств та партій ФРН звертаються із взаємними звинуваченнями, повернення до загального обов'язкового призову в довгостроковій перспективі вже чітко підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Щодо найближчих перспектив, канцлер висловив свою принципову підтримку моделі добровольців, запропонованої федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом, і пояснив деталі.
Я за те, щоб ми робили те, про що домовилися в коаліційній угоді, а саме: поки що на добровільній основі. Але я припускаю, що добровільність не залишиться єдиною формою
Нагадаємо
Обговорення нового Закону про військову службу в Німецькому Бундестазі перенесено. Якщо нічого не заважатиме, це станеться на протязі найближчого тижня.
Тим часом у Німеччині продовжується суперечка через новий закон про військову службу. Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за відкладення обговорення, а лідер ХСС Маркус Седер взагалі розкритикував законопроект міністра оборони Бориса Пісторіуса про військову службу.