06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Актуальне
Шахед-136
BFM TV
The Guardian
Tesla Model Y
E-6 Mercury

Канцлер Фрідріх Мерц підтримує обов'язковий рік військової служби в армії Німеччини

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує повернення до обов'язкової військової служби в довгостроковій перспективі. Наразі він підтримує добровільну модель, запропоновану міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Канцлер Фрідріх Мерц підтримує обов'язковий рік військової служби в армії Німеччини

Водночас глава уряду ФРН очікує повернення до обов'язкової служби лише у довгостроковій перспективі. Передає УНН із посиланням на Welt та Bild.

Деталі

Дебати щодо формату військової служби в Німеччині продовжують викликати дискусію у коаліції. Поки представники відомств та партій ФРН звертаються із взаємними звинуваченнями, повернення до загального обов'язкового призову в довгостроковій перспективі вже чітко підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Щодо найближчих перспектив, канцлер висловив свою принципову підтримку моделі добровольців, запропонованої федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом, і пояснив деталі. 

Я за те, щоб ми робили те, про що домовилися в коаліційній угоді, а саме: поки що на добровільній основі. Але я припускаю, що добровільність не залишиться єдиною формою

- наголосив лідер уряду в програмі ARD «Caren Miosga».

Нагадаємо

Обговорення нового Закону про військову службу в Німецькому Бундестазі перенесено. Якщо нічого не заважатиме, це станеться на протязі найближчого тижня. 

Тим часом у Німеччині продовжується суперечка через новий закон про військову службу. Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за відкладення обговорення, а лідер ХСС Маркус Седер взагалі розкритикував законопроект міністра оборони Бориса Пісторіуса про військову службу.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
ХДС/ХСС
Бундестаг
Bild
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Німеччина