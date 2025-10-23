$41.760.01
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 1238 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 1806 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3968 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17806 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 28935 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 16477 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24358 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27084 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
22 октября, 16:59 • 43362 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Полиция Германии ранила солдата бундесвера боевыми патронами во время учений

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В баварском городе Эрдинг полиция ранила солдата бундесвера боевыми патронами во время учений. Военные в балаклавах с оружием открыли огонь холостыми патронами по полицейским, прибывшим по вызову местных жителей.

В Германии полиция ранила солдата бундесвера во время учений: правоохранители приехали на вызов и не знали, что идет тренировка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Инцидент произошел в баварском городе Эрдинг, на юге ФРГ. Там проходили учения войск бундесвера, однако военные были в балаклавах и имели оружие. Местные жители вызвали полицию.

Далее военные, принявшие полицию за участников учений, открыли стрельбу холостыми патронами. В ответ полицейские, ничего не знавшие об учениях, начали стрелять боевыми патронами. Один из военных получил ранения, его доставили в больницу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать еще 15 американских истребителей F-35A на сумму около 2,5 млрд евро.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
