Полиция Германии ранила солдата бундесвера боевыми патронами во время учений

В Германии полиция ранила солдата бундесвера во время учений: правоохранители приехали на вызов и не знали, что идет тренировка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Инцидент произошел в баварском городе Эрдинг, на юге ФРГ. Там проходили учения войск бундесвера, однако военные были в балаклавах и имели оружие. Местные жители вызвали полицию.

Далее военные, принявшие полицию за участников учений, открыли стрельбу холостыми патронами. В ответ полицейские, ничего не знавшие об учениях, начали стрелять боевыми патронами. Один из военных получил ранения, его доставили в больницу.

Напомним

