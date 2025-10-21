Німеччина планує замовити у США 15 винищувачів F-35 на суму 2,5 млрд євро
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус має намір замовити 15 винищувачів F-35A на 2,5 млрд євро. Це доповнить вже замовлені 35 літаків, які почнуть надходити у 2027 році.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує замовити ще 15 американських винищувачів F-35A на суму близько 2,5 млрд євро, про що йдеться у секретних документах міністерства для бюджетного комітету Бундестагу. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
Зазначається, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на тлі війни росії проти України має намір замовити ще 15 винищувачів F-35A американського виробництва.
Відповідний пункт під назвою "Додаткова закупівля літаків типу F-35A" включено до секретних документів міністерства оборони, направлених до бюджетного комітету Бундестагу
Згідно з документами, на нову партію літаків компанії Lockheed Martin необхідно близько 2,5 млрд євро.
Йдеться про бойові літаки, здатні, зокрема, нести ядерну зброю. Бундесвер уже замовив 35 таких винищувачів, перші з яких мають надійти у 2027 році.
Альянс суттєво посилив свої плани з оборони та стримування через російську загрозу, і ключовим елементом нової концепції вважається перевага в повітрі
Інформацію про закупівлю також підтверджує Reuters, зазначаючи, що літаки F-35 мають замінити застарілі Tornado та забезпечити участь Німеччини в натовській системі "ядерного обміну", яка передбачає можливість доставки американської ядерної зброї, розміщеної в країні.
Як пише DW, водночас запланована масштабна закупівля у США може ускладнити відносини між Німеччиною та Францією, посиливши сумніви щодо життєздатності спільного франко-німецького проєкту FCAS зі створення винищувача нового покоління.
