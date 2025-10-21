$41.730.10
Ексклюзив
05:35 • 930 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 2852 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 20952 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 42839 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 36319 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 45206 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 80785 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 33099 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32667 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12663 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німеччина планує замовити у США 15 винищувачів F-35 на суму 2,5 млрд євро

Київ • УНН

 1322 перегляди

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус має намір замовити 15 винищувачів F-35A на 2,5 млрд євро. Це доповнить вже замовлені 35 літаків, які почнуть надходити у 2027 році.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує замовити ще 15 американських винищувачів F-35A на суму близько 2,5 млрд євро, про що йдеться у секретних документах міністерства для бюджетного комітету Бундестагу. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на тлі війни росії проти України має намір замовити ще 15 винищувачів F-35A американського виробництва.

Відповідний пункт під назвою "Додаткова закупівля літаків типу F-35A" включено до секретних документів міністерства оборони, направлених до бюджетного комітету Бундестагу

Згідно з документами, на нову партію літаків компанії Lockheed Martin необхідно близько 2,5 млрд євро.

Йдеться про бойові літаки, здатні, зокрема, нести ядерну зброю. Бундесвер уже замовив 35 таких винищувачів, перші з яких мають надійти у 2027 році.

Альянс суттєво посилив свої плани з оборони та стримування через російську загрозу, і ключовим елементом нової концепції вважається перевага в повітрі

- пише журналіст Маттіас Гебауер, посилаючись на джерела в сфері безпеки.

Інформацію про закупівлю також підтверджує Reuters, зазначаючи, що літаки F-35 мають замінити застарілі Tornado та забезпечити участь Німеччини в натовській системі "ядерного обміну", яка передбачає можливість доставки американської ядерної зброї, розміщеної в країні.

Як пише DW, водночас запланована масштабна закупівля у США може ускладнити відносини між Німеччиною та Францією, посиливши сумніви щодо життєздатності спільного франко-німецького проєкту FCAS зі створення винищувача нового покоління.

Нагадаємо

Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) оновило посібник, визнавши війну реальною загрозою. Рекомендації включають запаси продуктів на 3-10 днів та поради щодо дезінформації.

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 20.10.25, 00:32 • 7812 переглядiв

Віта Зеленецька

