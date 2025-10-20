У Німеччині вперше за 35 років попередили про можливість війни

$41.640.00
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 41290 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 34607 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 67507 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 42677 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 42129 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 40330 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46654 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54613 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47993 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Популярнi новини
рф атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею 192 шахтаря – ДТЕК19 жовтня, 17:27 • 8216 перегляди
Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYPPhoto19 жовтня, 17:44 • 4308 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video19 жовтня, 17:55 • 11436 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo21:58 • 10711 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському00:21 • 12335 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 67501 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 49640 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 129961 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 151060 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 174423 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Чернігівська область
Херсонська область
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 42651 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 47615 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 66277 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 66192 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 92778 перегляди
У Німеччині вперше за 35 років попередили про можливість війни

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) оновило посібник, визнавши війну реальною загрозою. Рекомендації включають запаси продуктів на 3-10 днів та поради щодо дезінформації.

У Німеччині вперше за 35 років попередили про можливість війни

Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) випустило новий посібник із підготовки до надзвичайних ситуацій. В ньому війна більше не розглядається як малоймовірна. Про це інформує УНН з посиланням Euronews.

Деталі

Німецьке Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах (BBK) випустило новий звіт, у якому війна більше не розглядається як малоймовірна.

Зазначається, що це рішення зумовлене тривалою агресією росії проти України та загрозами, які кремль створює для європейської безпеки.

У рекомендаціях BBK, орієнтованих на зростаючі занепокоєння громадян, наголошується на важливості підготовки до кризових ситуацій, зокрема на створенні запасів продуктів на 3–10 днів.

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 20.10.25, 00:32 • 1796 переглядiв

У новому посібнику BBK "Підготовка до криз і катастроф" також надаються поради щодо розпізнавання дезінформації та інструкції дій у разі нападів чи вибухів.

Ці оновлення підкреслюють потребу підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій, таких як війна чи інші загрози.

Поляки масово готуються до війни з росією: деталі військових тренувань19.10.25, 03:02 • 4126 переглядiв

Такі рекомендації зумовлені не лише зовнішніми ризиками, а й прагненням підвищити обізнаність громадян у питаннях безпеки.

Очікується, що нові поради отримають схвальний відгук у суспільстві, оскільки необхідність запобіжних заходів стає дедалі очевиднішою.

У Німеччині обговорюють відновлення військової служби: пропонують лотерею для призову, але у міністра оборони є питання - ЗМІ15.10.25, 08:38 • 2669 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Війна в Україні
Німеччина
Україна