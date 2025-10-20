У Німеччині вперше за 35 років попередили про можливість війни
Київ • УНН
Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) оновило посібник, визнавши війну реальною загрозою. Рекомендації включають запаси продуктів на 3-10 днів та поради щодо дезінформації.
Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) випустило новий посібник із підготовки до надзвичайних ситуацій. В ньому війна більше не розглядається як малоймовірна. Про це інформує УНН з посиланням Euronews.
Деталі
Німецьке Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах (BBK) випустило новий звіт, у якому війна більше не розглядається як малоймовірна.
Зазначається, що це рішення зумовлене тривалою агресією росії проти України та загрозами, які кремль створює для європейської безпеки.
У рекомендаціях BBK, орієнтованих на зростаючі занепокоєння громадян, наголошується на важливості підготовки до кризових ситуацій, зокрема на створенні запасів продуктів на 3–10 днів.
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 20.10.25, 00:32 • 1796 переглядiв
У новому посібнику BBK "Підготовка до криз і катастроф" також надаються поради щодо розпізнавання дезінформації та інструкції дій у разі нападів чи вибухів.
Ці оновлення підкреслюють потребу підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій, таких як війна чи інші загрози.
Поляки масово готуються до війни з росією: деталі військових тренувань19.10.25, 03:02 • 4126 переглядiв
Такі рекомендації зумовлені не лише зовнішніми ризиками, а й прагненням підвищити обізнаність громадян у питаннях безпеки.
Очікується, що нові поради отримають схвальний відгук у суспільстві, оскільки необхідність запобіжних заходів стає дедалі очевиднішою.
У Німеччині обговорюють відновлення військової служби: пропонують лотерею для призову, але у міністра оборони є питання - ЗМІ15.10.25, 08:38 • 2669 переглядiв