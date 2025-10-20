У Німеччині вперше за 35 років попередили про можливість війни

Федеральне управління цивільного захисту Німеччини (BBK) випустило новий посібник із підготовки до надзвичайних ситуацій. В ньому війна більше не розглядається як малоймовірна. Про це інформує УНН з посиланням Euronews.

Деталі

Німецьке Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах (BBK) випустило новий звіт, у якому війна більше не розглядається як малоймовірна.

Зазначається, що це рішення зумовлене тривалою агресією росії проти України та загрозами, які кремль створює для європейської безпеки.

У рекомендаціях BBK, орієнтованих на зростаючі занепокоєння громадян, наголошується на важливості підготовки до кризових ситуацій, зокрема на створенні запасів продуктів на 3–10 днів.

У новому посібнику BBK "Підготовка до криз і катастроф" також надаються поради щодо розпізнавання дезінформації та інструкції дій у разі нападів чи вибухів.

Ці оновлення підкреслюють потребу підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій, таких як війна чи інші загрози.

Такі рекомендації зумовлені не лише зовнішніми ризиками, а й прагненням підвищити обізнаність громадян у питаннях безпеки.

Очікується, що нові поради отримають схвальний відгук у суспільстві, оскільки необхідність запобіжних заходів стає дедалі очевиднішою.

