Поляки масово готуються до війни з росією: деталі військових тренувань

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Польські цивільні активно проходять курси виживання та військові тренування, готуючись до можливого конфлікту з Росією. Уряд розширює військову підготовку для дорослих та збільшує оборонний бюджет.

У Польщі зростає кількість цивільних, які проходять курси виживання, відвідують стрілецькі полігони та беруть участь у військових тренуваннях, готуючись до можливої війни з росією. Про це інформує видання The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Польща розглядається як одна з потенційних цілей у разі нападу рф на держави НАТО.

На тлі зростання загроз польський уряд оголосив про розширення базової військової підготовки для дорослого населення та має намір цього року виділити на оборону близько 4,5% ВВП.

Як повідомляє видання, дедалі більше поляків долучаються до навчальних програм, які проводять Польська мережа виживальників, стрілецькі клуби, військові школи та волонтерські формування. Там вони опановують навички виживання, стрільби та тактичної підготовки.

Інструктори зі стрільби зазначають, що попит на такі тренування значно зріс після початку повномасштабної війни росії проти України. На це також вплинули інциденти з безпілотниками, які неодноразово з’являлися на території Польщі.

Крім того, деякі організації почали проводити курси самооборони та домедичної допомоги для підлітків і молоді.

Нагадаємо

Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що німецька розвідка володіє доказами обговорення російським керівництвом можливості нападу на країни НАТО. Він наголосив, що Росія здатна виробляти зброю у великих масштабах і адаптувалася до технологічних змін у війні.

російські спецслужби поширюють фейк про підготовку "нападу України" на Польщу10.10.25, 18:55 • 4891 перегляд

Віта Зеленецька

