Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 16763 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 39296 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 35572 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 38638 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 69867 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31452 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38298 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65539 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77162 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92529 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО

Київ • УНН

Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що німецька розвідка володіє доказами обговорення російським керівництвом можливості нападу на країни НАТО. Він наголосив, що Росія здатна виробляти зброю у великих масштабах і адаптувалася до технологічних змін у війні.

Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО

Комісар ЄС із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що німецька розвідка володіє доказами того, що російське керівництво обговорювало можливість нападу на країни НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання Gazeta Wyborcza.    

Деталі

У інтерв'ю виданню Кубілюс повідомив, що німецька володіє доказами обговорення кремлем можливого нападу на НАТО. 

Я довіряю спецслужбам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян

- сказав він.

Кубілюс наголосив, що рф здатна виробляти зброю у великих масштабах, а у ході війни проти України адаптувалася до технологічної трансформації. 

росіяни на фронті досягають того, чого можуть, і платять за це жахливу ціну. Це, безумовно, нікого в кремлі не задовольняє. путін мав бути в Києві через три дні після початку війни. Але тим часом спосіб ведення війни змінився. Не забуваймо, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Попри величезні втрати, росія також здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах

- зазначив єврокомісар.

Водночас він запевнив, що Європа почала належним чином реагувати на виклики.  

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повторює, що коли йдеться про артилерійські боєприпаси, росія може виробляти за три місяці стільки ж, скільки всі країни НАТО, включаючи Сполучені Штати та Канаду, можуть виробляти за рік. Нам потрібно наздогнати. І ми вже це робимо. Єврокомісія почала підтримувати збройну промисловість. В результаті цього року виробництво боєприпасів для гаубиць збільшиться. Я радий бачити, що в ЄС будуються нові збройові заводи. Ми наздоганяємо", - переконаний Кубілюс. 

Нагадаємо

Диктатор веде кампанію з підриву єдності країн-членів НАТО зсередини, прагнучи поставити під сумнів ефективність організації. Він також не відмовиться від припинення війни проти України, намагаючись підвищити ціну для європейських країн, які підтримують Україну.

"Усі країни НАТО з нами воюють": путін заявив, що росія протистоїть всьому Альянсу02.10.25, 19:15 • 3250 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Андрюс Кубілюс
Марк Рютте
Європейська комісія
НАТО
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна