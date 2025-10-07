Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО

Комісар ЄС із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що німецька розвідка володіє доказами того, що російське керівництво обговорювало можливість нападу на країни НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання Gazeta Wyborcza.

У інтерв'ю виданню Кубілюс повідомив, що німецька володіє доказами обговорення кремлем можливого нападу на НАТО.

Я довіряю спецслужбам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян

Кубілюс наголосив, що рф здатна виробляти зброю у великих масштабах, а у ході війни проти України адаптувалася до технологічної трансформації.

росіяни на фронті досягають того, чого можуть, і платять за це жахливу ціну. Це, безумовно, нікого в кремлі не задовольняє. путін мав бути в Києві через три дні після початку війни. Але тим часом спосіб ведення війни змінився. Не забуваймо, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Попри величезні втрати, росія також здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах