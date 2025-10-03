путін прагне розірвати єдність НАТО та підвищити ціну підтримки України - The Economist

російський диктатор володимир путін веде кампанію з підриу єдності країн-членів НАТО зсередини: він не зупиняється ні перед чим. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Economist.

Деталі

Як зазначає видання, кремль прагне досягти трьох цілей:

путін прагне розірвати єдність НАТО. Його мета - поставити ефективність організації під сумнів і змусити європейців не довіряти один одному. На думку диктатора, Альянс необхідно знищити зсередини, адже НАТО "прагне знищити" рф;

росія не відмовиться від припинення війни проти України. І хоча літня наступальна кампанія 2025 року для путіна завершилась провалом, він хоче підвищити ціну для європейських країн, які підтримують Україну;

путін ненавидить класичні ліберальні демократії, бо на тлі репресій і диктатури в рф жителі країн Заходу живуть набагато краще. Чим більше він сіятиме розбрат на Заході, тим сильніше він виглядатиме, йдеться в публікації.

