путін прагне розірвати єдність НАТО та підвищити ціну підтримки України - The Economist
Київ • УНН
Диктатор веде кампанію з підриву єдності країн-членів НАТО зсередини, прагнучи поставити під сумнів ефективність організації. Він також не відмовиться від припинення війни проти України, намагаючись підвищити ціну для європейських країн, які підтримують Україну.
російський диктатор володимир путін веде кампанію з підриу єдності країн-членів НАТО зсередини: він не зупиняється ні перед чим. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Economist.
Деталі
Як зазначає видання, кремль прагне досягти трьох цілей:
путін прагне розірвати єдність НАТО. Його мета - поставити ефективність організації під сумнів і змусити європейців не довіряти один одному. На думку диктатора, Альянс необхідно знищити зсередини, адже НАТО "прагне знищити" рф;
росія не відмовиться від припинення війни проти України. І хоча літня наступальна кампанія 2025 року для путіна завершилась провалом, він хоче підвищити ціну для європейських країн, які підтримують Україну;
путін ненавидить класичні ліберальні демократії, бо на тлі репресій і диктатури в рф жителі країн Заходу живуть набагато краще. Чим більше він сіятиме розбрат на Заході, тим сильніше він виглядатиме, йдеться в публікації.
