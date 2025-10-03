путин стремится разорвать единство НАТО и повысить цену поддержки Украины - The Economist

российский диктатор владимир путин ведет кампанию по подрыву единства стран-членов НАТО изнутри: он не останавливается ни перед чем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Economist.

Как отмечает издание, кремль стремится достичь трех целей:

путин стремится разорвать единство НАТО. Его цель - поставить эффективность организации под сомнение и заставить европейцев не доверять друг другу. По мнению диктатора, Альянс необходимо уничтожить изнутри, ведь НАТО "стремится уничтожить" рф;

россия не откажется от прекращения войны против Украины. И хотя летняя наступательная кампания 2025 года для путина завершилась провалом, он хочет повысить цену для европейских стран, поддерживающих Украину;

путин ненавидит классические либеральные демократии, потому что на фоне репрессий и диктатуры в рф жители стран Запада живут гораздо лучше. Чем больше он будет сеять раздор на Западе, тем сильнее он будет выглядеть, говорится в публикации.

