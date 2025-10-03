путин стремится разорвать единство НАТО и повысить цену поддержки Украины - The Economist
Диктатор ведет кампанию по подрыву единства стран-членов НАТО изнутри, стремясь поставить под сомнение эффективность организации. Он также не откажется от прекращения войны против Украины, пытаясь повысить цену для европейских стран, поддерживающих Украину.
российский диктатор владимир путин ведет кампанию по подрыву единства стран-членов НАТО изнутри: он не останавливается ни перед чем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Economist.
Детали
Как отмечает издание, кремль стремится достичь трех целей:
путин стремится разорвать единство НАТО. Его цель - поставить эффективность организации под сомнение и заставить европейцев не доверять друг другу. По мнению диктатора, Альянс необходимо уничтожить изнутри, ведь НАТО "стремится уничтожить" рф;
россия не откажется от прекращения войны против Украины. И хотя летняя наступательная кампания 2025 года для путина завершилась провалом, он хочет повысить цену для европейских стран, поддерживающих Украину;
путин ненавидит классические либеральные демократии, потому что на фоне репрессий и диктатуры в рф жители стран Запада живут гораздо лучше. Чем больше он будет сеять раздор на Западе, тем сильнее он будет выглядеть, говорится в публикации.
